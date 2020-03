Rusnok (ČNB) další pokles sazeb nevylučuje

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Během včerejšího odpoledne se guvernér Jiří Rusnok vyjádřil ve prospěch dalšího možného uvolnění měnových podmínek, ke kterému by mohlo dojít na řádném zasedání bankovní rady. To se uskuteční koncem měsíce, a to konkrétně 26.3. Poté, co v pondělí ČNB mimořádně snížila úrokové sazby o 50procentních bodů, očekáváme, že během letošního roku dojde k dalšímu poklesu úrokových sazeb. Bankovní rada tak učiní s ohledem na negativní ekonomické důsledky vyvolané stále se rozšiřující epidemií. Snížení sazeb tak jednak značí ochotu centrální banky pomoci ekonomice v těžkých časech, ale také skutečnost, že bankovní rada vyhodnocuje rizika jako značně vychýlená směrem dolů. V neposlední řadě je třeba zmínit, že aktivní role centrální banky, která činí adekvátní kroky, slouží k rovněž k uklidnění nervozity, když ekonomické subjekty mohou počítat s mírnějšími nepříznivými dopady.