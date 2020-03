Skupina ČEZ vydělala za loňský rok 14,5 miliardy korun, meziročně o 4 miliardy korun více

Hospodářské výsledky za rok 2019 naplnily naše očekávání obratu trendu předchozích let a výrazně meziročně vzrostly. Dařilo se nám zejména v oblasti obchodování s komoditami. Obchodní výsledek tradingu v roce 2019 dosáhl téměř 5 mld. Kč. V minulém roce jsme dále pokračovali v opatřeních v oblasti vnitřní efektivity. Zrušili jsme téměř 350 pracovních míst na centrále a v podpůrných procesech a zefektivnili tyto činnosti s celkovou trvalou roční úsporou přes 600 milionů korun, uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a pokračoval: Navzdory výraznému poklesu velkoobchodních cen na burzách v posledním čtvrtletí předpokládáme v roce 2020 další růst zisku. Čistý zisk očekáváme na úrovni 21 až 23 miliardy korun a provozní zisk před odpisy (EBITDA) v rozmezí 6365 miliard korun. Těžíme tak ze strategie předprodejů elektřiny na 3 roky dopředu a daří se nám vnitřními opatřeními tlumit vliv inflace na stálé náklady.

V prosinci Evropská komise vytyčila tzv. Zelenou dohodu pro Evropu, která zásadně ovlivní energetiku, zejména zvýšením cíle pro dekarbonizaci ze 40 % na 50 až 55 % do roku 2030. V souladu s trendy evropské energetiky již v červnu aktualizovala Skupina ČEZ strategii a koncepci podnikatelské činnosti. Geograficky míří rozvojová strategie primárně na domácí trh, v zahraničí je zaměřena především na rozvoj segmentu moderních energetických služeb. Již v roce 2019 získala Skupina ČEZ nové ESCO společnosti, jejichž roční EBITDA přesahuje 0,6 mld. Kč.

V oblasti tradiční výroby byly podniknuty přípravné kroky pro odstavení vybraných uhelných zdrojů a pro naplnění nových ekologických limitů po roce 2020. I v reakci na zásadní odklon Evropské unie od uhlí nevyužil ČEZ opci na odstoupení od prodeje hnědouhelné elektrárny Počerady. Budoucí směřování ČEZ ilustruje fakt, že průměrné měrné emise CO 2 z vyrobené elektřiny ve zdrojích Skupiny ČEZ klesly za poslední tři roky o 20 %. Hodnota 361 g CO 2 /kWh, dosažená v roce 2019, je téměř na úrovni nových paroplynových zdrojů.

Provozní výnosy Skupiny ČEZ dosáhly 206,2 mld. Kč a meziročně tak vzrostly o 21,7 mld. Kč. Výroba elektřiny dosáhla 64,6 TWh, meziročně o 2 % více. V bezemisních jaderných zdrojích se v roce 2019 podařilo vyrobit 30,2 TWh, meziročně o 0,3 TWh více. V paroplynové elektrárně Počerady vzrostla díky vysoce příznivým tržním podmínkám výroba více než dvojnásobně a dosáhla rekordních 3,7 TWh. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl 60,2 mld. Kč a meziročně vzrostl o 21 %. Zejména díky dalšímu rekordu zisku tradingu se nám podařilo více než vykompenzovat překvapivé rozhodnutí odvolacího soudu ve sporu se Správou železnic z roku 2010, na jehož základě byla společnost ČEZ Prodej v roce 2019 nucena uhradit částku 1,3 mld. Kč, uvedl člen představenstva a ředitel divize finance Martin Novák.

Zvýšily se investice do dlouhodobého majetku o 3,4 mld. Kč na celkem 29,8 mld. Kč. Největší částka, 10,9 mld. Kč, byla investována do distribuční sítě v ČR, kterou intenzivně připravujeme pro potřeby moderní energetiky. Meziročně vzrostly nejvíce investice do tradičních výrobních zdrojů.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně klesla o 0,3 %, po klimatickém a kalendářním očištění jde o růst 0,1 %. Na poklesu se podepsal abnormálně teplý konec roku 2019.

V souvislosti s aktuální pandemií koronaviru společnost ČEZ začala s přijímáním ochranných opatření s výrazným předstihem. Už koncem února aktivovalo vedení společnosti speciální tým, který průběžně přijímá opatření, aby zachoval funkčnost firmy a minimalizoval dopady.