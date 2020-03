A je to tady! Helicopter money v praxi - USA zvažují, že ROZDAJÍ Američanům cca 250 mld. USD respektive 1000 USD na osobu

Hongkongské

Americký prezident Trump oznámil, že administrativa hledá zdroje pro fiskální pomoc kvůli koronaviru.Stimulační balíček by měl dosáhnout rozsahu od 850 mld. až 1 biliónu USD. V jeho rámci se počítá v rozsahu 500-550 mld. USD v přímé podpoře Američanů případně v daňových úlevách. Dalších 200-300 mld. USD by mělo jít na podporu malých podniků a 50-100 mld. USD na podporu aerolinek a dalších sektorů.Podle WSJ administrativa hodlá 250 mld. USD přímo rozdat Amerčanům, protože to bude výrazně efektivnější, než daňové úlevy. Americký ministr financí Mnuchin uvedl, že Američané potřebují hotovost a to hned respektive v co nejbližší době následujících 2 tdnů. Podle Mnuchina jej v tomto směru instruoval prezident Trump.Podle senátora Mitta Romneyho by mělo jít jmenovitě o 1 000 USD na osobu. Mnuchin zmíněnou částku nevyloučil.V USA žije přes 330 miliónů obvyvatel.Podpůrný balíček bude projednán v Kongresu a je naznačováno, že bude potřebovat výrazně vybalancovat jednotlivé podmínky a návrhy.Podle posledních zpráv bude navržen odklad daňových přiznání firem a fyzických osob o 90 dnů.Podle reakcí v táboře Demokratů je zřejmé, že podpora musí být primárně zaměřena na podporu zaměstnanců a jejich rodin a ne vedení firem či jejich akcionářů.Přímou podporu obyvatel, jako formu podpory navrhovali už minulý týden někteří experti. V reálu takovou pomoc v rozsahu cca 1 200 USD v přepočtu na hlavu už na konci února schválil Hong Kong - blíže viz Freris: USA by měly dát do ruky všem obyvatelům peníze, jako to ...