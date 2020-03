ČEZ údajně zvažuje vstup do aukce kmitočtů pro sítě 5G. Rozhodne nastavení podmínek, logiku by to ale mělo

Diskuze a názory uživatelů na téma: ČEZ údajně zvažuje vstup do aukce kmitočtů pro sítě 5G. Rozhodne nastavení podmínek, logiku by to ale mělo

Na dané téma nejsou žádné názory.