VW uzavře své evropské továrny, týká se to i Škoda Auto, která přeruší produkci od středy až do 5. dubna. Omezení hlásí i Hyundai a TPCA

Podle premiéra Babiše se uzavírka týká také mladoboleslavské Škoda Auto. Podle odborového předáka Jaroslava Povšíka, se výroba ve Škodovce zastaví ve středu ve 22.h a měla by být obnovena až v neděli 5. dubna.



Omezení či uzavření produkce hlásí tak nošovická Hyundai a kolínská TPCA.

První jmenovaná se potýká s nedostatkem dílů a také s žádostí oborů na 14denní přerušení výroby.

TPCA už oznámila, že plánuje zastavit linky 25. března. Uzavírka by mohla trvat až do 17. dubna.