Koronavirus může poškodit ekonomiku stejně jako válka. Vláda by měla přijít s rozsáhlou stimulací

„Letos se pravděpodobně propadneme do recese . Naše ekonomika bude silně poškozena. Vláda by již neměla řešit výši schodku státního rozpočtu a měla by přijít s návrhy stimulačních opatření v rozsahu desítek až stovek miliard korun ,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.