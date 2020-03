Víkendář: VW a jeho americká katastrofa

Za dieselový skandál Volkswagen v USA draze zaplatil. Musel mimo jiné postavit síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Poukazuje na to Der Spiegel s tím, že se z toho automobilka nyní snaží těžit. Simon Hage ze Spiegelu v této souvislosti píše o testovací laboratoři nedaleko letiště ve Washingtonu, kde se testuje dobíjení různých elektromobilů počínaje Teslou přes Porsche až po Chevrolet.



Podle Spiegelu VW v této oblasti postupuje „velmi tiše“ už proto, že „elektrifikace Ameriky“ je součástí dvacetimiliardové pokuty, kterou firma musí platit v souvislosti se skandálem dieselgate. Ten začal právě v USA, když zde „VW začal do svých vozů v roce 2007 nahrávat podvodný software, který měl za cíl manipulaci s emisemi“. A paradoxně to může být právě trest, který VW dostal, co mu umožní vrátit se zpět na americký trh.



Až VW představí svůj vlastní elektromobil, síť dobíjecích stanic v USA již bude poměrně rozsáhlá. Scott Keogh, který stojí v čele americké divize VW, tak tvrdí, že zákazníci již nebudou mít takové obavy spojené s možností dobít si svůj elektromobil. Bez tlaku americké vlády by přitom podle Spiegelu VW nepostupoval tak rychle. V samotném Německu automobilky poměrně dlouhou dobu čekaly, než začaly investovat peníze do sítě dobíjecích stanic. Ve chvíli, kdy BMW, Daimler, Ford a VW k tomuto kroku konečně přistoupily, „měl americký rival, Tesla, již 5 000 stanic.“



Spiegel podotýká, že žádná automobilka nyní neprodává tolik elektromobilů jako Tesla a ta těží i ze své infrastruktury. A zatímco VW nikdy nedokázal znatelně penetrovat americký trh, Tesle se to v Německu daří. V továrně u Berlína chce například vyrábět 500 000 vozů. Tato „bitva mezi největší automobilkou na světě a nejinovativnější automobilkou na světě ovšem neprobíhá jen ve Virginii a Braniborsku, ale globálně.“Šéf VW Herbert Diess se podle Spiegelu netají, že firma čelí významné výzvě a to se projevuje i v tom, jak tlačí na management, aby zrychlil posun k elektromobilitě. Jinak se může stát, „že nástupcem Golfu bude Tesla .“ Úspěch ale bude dán tím, zda VW přijde s konkurenceschopným elektromobilem. Plány na čistý diesel, které firma prosazovala dříve, tak nahrazuje snaha o expanzi v elektromobilitě včetně sítí dobíjecích stanic.VW v USA spolupracuje při budování sítě i s Teslou , se kterou například jedná s energetickými firmami. Spojuje je nyní společný zájem, i když Tesla má svou vlastní síť a VW musí naopak budovat stanice, které budou „neutrální“. VW to ale považuje za výhodu, protože mu to přinese více klientů a „zvýší udržitelnost podnikatelského modelu“. Plán „Electrify America“ má přitom zajistit, aby v USA byl v roce 2021 v jeho rámci více než dvojnásobek současných asi 1 800 stanic. VW přitom podle Spiegelu pracuje i na plánech „Electrify Canada“ a také na možnosti expanze do Jižní Ameriky.Keogh v této souvislosti připomněl šedesátá léta, kdy se VW stal „kultovní značnou“. Brouka tehdy uřídil téměř každý „počínaje hipíky a konče farmáři“. V devadesátých letech bylo dosaženo druhého vrcholu popularity této značky, a to díky vozům Jetta ba Golf. Pak ale „VW náhle ztratil kontakt s tím, co Američané chtěli“. Posouvali se totiž stále více k SUV a VW v té době žádný vůz tohoto typu neměl. VW také nepřišel včas s pickupem, přestože šlo o jeden z nejrychleji rostoucích segmentů na americkém trhu, podotýká Spiegel s tím, že tehdejší vedení VW považovalo následný vývoj v USA za „katastrofu“.Zdroj: Der Spiegel