ČSA a Smartwings ruší všechny lety. Uzemní až 23 letadel

Letecké společnosti skupiny Smartwings Group, Smartwings a České aerolinie, na základě opatření provedených vládou ČR k zákazu cestování českých občanů do zahraničí a zákazu vstupu cizinců bez trvalého či přechodného pobytu na území ČR, přerušují po dobu trvání tohoto opatření všechna letecká spojení z/do ČR a až 50 % své flotily je skupina nucena uzemnit.

Letecká spojení ČSA a Smartwings z/do ČR budou postupně pozastavena od 13. 3.do 16. 3. 2020?za účelem umožnění návratu českým občanům do ČR a cizinců zpět do země.

Cestujícím z?dotčených letů umožnují České aerolinie a Smartwings bezplatné překnihování na pozdější datum nebo vrácení peněz v plné výši.

Z důvodu vládního nařízení nemožnosti operovat lety na regionální letiště, budou lety společnosti Smartwings provozované z/do Brna a Ostravy, přesměrovány do Prahy. Skupina Smartwings z důvodu šíření koronaviru už dříve přerušila linky ČSA z Prahy do Milána, Boloni, Říma, Soulu a linku Smartwings do Tel Avivu.

Smartwings Group je připravena zajistit v?případě žádosti vlády ČR repatriaci českých občanů zpět do ČR.?

„V této bezprecedentní situaci zůstává naší hlavní prioritou zdraví a bezpečnost našich zákazníků a zaměstnanců. Dramatický pokles poptávky zapříčiněný mimořádnými okolnostmi nás vede k?realizaci radikálních úsporných opatření a kroků. Věříme, že se nám tuto obtížnou situaci, které čelíme, podaří překonat a důvěra v?cestování se opět brzy obnoví,“ říká Jiří Šimáně, předseda představenstva Smartwings.?

Účelem přijatých úsporných opatření Smartwings Group, které skupina činí, je snížit finanční důsledky propadu poptávky na všechny společnosti skupiny. Další opatření a kroky Smartwings Group budou záviset na dalším vývoji epidemie koronaviru v Evropě a přijatých opatřeních a nařízeních příslušných států v?následujících dnech a týdnech.

Provoz letadel Smartwings Group v?Kanadě, SAE, v?Polsku a Francii zatím zůstává zachován.

Celkový dopad současného vývoje na celkové příjmy skupiny není možné zatím odhadnout.

Skupina Smartwings zaměstnává přes 2300 lidí.