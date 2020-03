Freris: USA by měly dát do ruky všem obyvatelům peníze, jako to udělal Hong Kong. Krize není finanční, ale čistě ekonomická

Podle ekonoma Adrewa Frerise ze společnosti Ecognisis Advisory by se USA měly vydat stejnou cestou jako nedávno Hong Kong, který už na konci února rozhodl, že každému občanu nad 18 let poskytne respektive věnuje 10 000 hongkongských dolarů = cca 1 237 USD Podle Frerise je toto správný recept na poražení negativních dopadů koronavirové pandemie. Ta totiž nezpůsobuje finanční krizi, ale krizi reálné ekonomiky , protože vážným negativním způsobem ovlivňuje vývoj obecné poptávky a také produkce.Podle Frerise jen samotné pumpování peněz do systému ze strany centrálních bank situaci nijak neřeší. Poptávkový a také nabídkový šok se přílivem nových extrémně levných zdrojů nedá zlomit ať bude jakkoli veliký. Potřeba je podpořit reálnou ekonomiku a poskytnutí určitých prostředků přímo obyvatelům by v tomto směru mohlo respektive mělo celkem dobře zafungovat.V USA žije cca 330 miliónů obyvatel. Pokud by každý dostal 1 000 USD měsíčně po dobu 3 měsíců, vyšlo by to na cca 1 bilión USD a to by rozhodně mohlo s úrovní obecné poptávky pohnout správným směrem.Hongkongské opatření by mělo podpořit tamní HDP zhruba o 1 procentní bod.Podle kritiků by "rozhazování peněz z helikoptéry" nemuselo mít kýžený efekt, mimo jiné proto, že určitá zřejmě i velká část by nemusela skončit jen v ekonomice dané země, ale prostřednictvím globálních nákupních aplikací by se mohla rozmělnit i jiným směrem a za určitých okolností by mohla také ohrozit stabilitu dané měny. Pokud spotřebitelé nechtějí z nějakých důvodů utrácet, tak je velmi složité je k tomu jakkoli přimět, dokud nepominou důvody, jež změnu nálady prvotně způsobily.Jinými slovy, dokud nebude v případě koronaviru k dispozici funkční a dostupná vakcina či jiná forma léčby, tak mohou být veškeré stimulační pokusy mírně řečeno nejisté.