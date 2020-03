Dnes končí šesté upisovací období Dluhopisu Republiky

Dnes končí šesté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky

Žádost o úpis všech aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky, tj. reinvestičního, proti-inflačního a fixního dluhopisu, je možné podat dnes do půlnoci, tj. 23.59 hodin prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo do konce pracovní doby na vybraných pobočkách České spořitelny, a.s. (ČS, a.s.). Na pobočkách Československé obchodní banky, a. s. (ČSOB, a. s.) lze podat žádost o úpis reinvestičního dluhopisu.

Výnos fixního dluhopisu je pevně stanoven na 1,50 % v každém roce, zatímco výnos proti-inflačního dluhopisu přesně kopíruje vývoj spotřebitelských cen a navíc je navýšen o marži 0,50 % p. a. Reinvestiční dluhopis má předem pevně nastavené výnosy, které každým rokem stoupají. Průměrný výnos tohoto dluhopisu byl stanoven ve výši 1,62 % a koresponduje s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu. Držitelé Dluhopisu Republiky mají možnost jednou ročně požádat v případě potřeby peněžních prostředků o předčasné splacení bez jakýchkoliv penalizací a bez ztráty nároku na výnos za období držby dluhopisu.

Cenu pořizovaných státních dluhopisů v aktuálním upisovacím období je v souladu s emisními podmínkami dluhopisu nutné uhradit do 16. 3. 2020, a to přímo na platební účet Ministerstva financí v případě úpisu státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo na platební účet distributora, pokud byla Žádost o úpis státních dluhopisů podána prostřednictvím distributora. Nebude-li platba na příslušný účet připsána do výše uvedeného termínu, tj. 16. 3. 2020, Žádost o úpis bude stornována. Dluhopisy budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů k datu emise, a to 1. 4. 2020.

V pondělí 16. 3. 2020 budou na internetových stránkách Ministerstva financí uveřejněny informace k bezprostředně navazujícímu upisovacímu období Dluhopisu Republiky, které potrvá od 16. 3. 2020 do 12. 6. 2020.