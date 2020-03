Dr. Monahan: Koronavirem se nakazí 70 - 150 milionů Američanů. Lipsitch - nakazí se 40-70% světové populace

Související zprávy:'



Podle ošetřujícího lékaře amerického Kongresu a Nejvyššího soudu Dr. Monahana bude vystaveno nákaze koronavirem cca 70 - 150 miliónu Američanů z celkového počtu více jak 330 miliónů.Aktuálně USA hlásí cca 1030 nakažených v nejméně 36 státech unie. Podle vedoucích US činitelů se bude nákaza v USA dále šířit a to nejhorší teprve přijde.Profesor epidemiologie na Harvardu Marc Lipsitch již na začátku měsíce uvedl, že si myslí, že novým virem by mohlo být nakaženo 40 - 70% celosvětové populace při úmrtnosti kolem 1%.