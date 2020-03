Franklin Templeton: Výkyvy na trhu s ropou. Kde mají zdroj?

Aktuální poptávkové a nabídkové šoky na trhu s ropou nemají v zásadě obdoby a vedou k cenám, které jsou neekonomické pro téměř všechny tržní účastníky, říká analytik a správce portfolia Fred Fromm ze společnosti Franklin Equity Group. Jakým firmám věří?

Rusko se na pátečním setkání rozšířené skupiny OPEC+ vzepřelo nabídkovým škrtům, které měly kompenzovat slabší poptávku v důsledku šíření choroby COVID-19. Saúdská Arábie v reakci na to o víkendu srazila vývozní ceny a v podstatě na světových trzích s ropou rozpoutala cenovou válku. Cílem může být přinutit Rusko, aby se vrátilo k jednacímu stolu a na škrty v dodávkách nakonec kývlo.

Fromm se domnívá, že kombinace poptávkového šoku (z šíření koronaviru) a nabídkového šoku (ze snížení cen) je v podstatě bezpříkladná a neodpovídá jí nic za posledních 30 let.

Vyhlídky

Ceny ropy, které v současnosti panují, jsou neekonomické pro téměř všechny účastníky trhů, říká také Fromm. Zatímco producenti s vyššími náklady, jako jsou třeba těžaři z amerických břidlic, nedokážou na těchto úrovních generovat zisky, i levnější producenti jako Rusko budou podle něj za těchto cenových podmínek pravděpodobně narážet na překážky. Saúdská Arábie sice má velmi nízké výrobní náklady, má ale také jisté domácí výdajové potřeby, kvůli kterým je patrně zapotřebí, aby se ceny dlouhodobě pohybovaly na vyšších úrovních.

I tak je podle experta možné se domnívat, že i nadále existuje prostor k tomu, aby se ceny držely níže v krátkodobém horizontu nebo dokonce do roku 2020. \cemy ropy poměrně často pod- nebo přestřelují cenové hladiny naznačené tržními fundamenty a může nějaký čas trvat, než usadí zpět na normalizovaných úrovních.

Z dlouhodobějšího pohledu mají trhy s ropou sklon k autokorekci: nízké ceny vedou k omezení nabídky, což umožňuje rovnováhu na trhu. Fromm a jeho kolegové se proto domnívají, že při současných úrovních budou při současných cenách pravděpodobně pozorovat zásadní destrukci na straně nabídky, protože firmy, především menší těžaři a společnosti s horšími rozvahami, svoji těžební aktivitu buď zastaví, nebo pozdrží. Zatímco dlouhodoběji by to pro trhy mohlo být prospěšné, krátkodobě to bude bolstivý proces, který zasáhne řadu odvětví uvnitř i vně energetického sektoru.

Fromm kromě toho říká, že má nadále důvěru v kvalitnější producenty a integrované ropné firmy. Těm se období nižších cen, podobnému situaci z konce roku 2015 a počátku roku 2016, asi podaří přečkat a pravděpodobně také dokážou připravit svůj byznys na následné nezbytné zotavení ne trzích. Tento proces nicméně nějaký čas zabere, neboť trhy zpracovávají dopady četných faktorů, které tlačí ceny dolů, domnívá se také Fromm z Franklin Templeton.

Zdroj: Franklin Templeton