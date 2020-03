Ranní GBP/USD - Úterý 10.3.2020

Aktuální, ručně vyznačené, cenové hladiny na GBP/USD pro dnešní den. Neváhejte porovnat jejich relevantnost a funkčnost s hladinami z předešlých dnů.

Jistě jste se již setkali klasickými pivoty, cenovými úrovněmi, které si dříve v dobách "analogových" vypočítávali makléři přímo na burzovním parketu. Tyto pivoty jsou vypočítávány podle určitého vzorce.

Kdežto cenové úrovně, které vidíte v níže přiložených grafech, jsou vyznačeny ručně podle toho, jak se trh v minulosti již na těchto cenách choval. Proto mají delší časovou platnost než klasické pivoty. V grafu můžete vidět hlavní úroveň vyznačenou žlutou barvou, která je nejblíže aktuální ceny. Modře vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě vzestupné tendence. A jak již tušíte, červeně vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě sestupné tendence.



GBP/USD - jak to bylo předchozí obchodní den

Graf GBP/USD., timeframe m15



Měnový pár GBP/USD vyplnil gap, kterým pondělní obchodní seanci zahájil, ale následně pokračoval ve strmém růstu růstu až k hodnotě 1,3200 USD za GBP. Tyto zisky pak z velké časti odevzdal. Volatilita byla tedy za poslední dobu nadprůměrná a denní range přes 160 pips.





GBP/USD - cenové hladiny pro dnešní den

Graf GBP/USD., timeframe H1



Při pohledu do makrokalendáře je jasné, že úterní obchodní seance proběhne opět bez důležitých fundamentů pro britskou libru, tak i pro americký dolar. Pokud tedy nečekaně nepřijde nějaký důležitý státník se svým prohlášením, tak by dnešní obchodování mohlo být více technického charakteru. Samozřejmě dozvuky paniky okolo Korona viru mohou stále promlouvat do vývoje. Máme však za sebou silný růst cca 470 pips a cena narážela do další silné týdenní rezistence, proto ani korekce není vyloučena. Střední úroveň se posunula o několik levelů výše, celkově však zůstávají hodnoty vyznačených úrovní beze změny.

Live trading ze dne 3. 3. 2020



UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto článku slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě nejde o investiční doporučení.