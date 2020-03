9. března: Tohle potřebujete vědět nejen o pondělním obchodování na amerických burzách

Americké akcie zaznamenaly nejhlubší denní propad od finanční krize v roce 2008. Prudký pokles cen ropy a šíření onemocnění způsobeného novým koronavirem vyvolalY mezi investory obavy z globální recese a paniku na burze. Po zahájení obchodování burza v New Yorku kvůli propadu indexu S&P 500 krátce přerušila obchodování.

Index Dow zaznamenal nejhlubší bodový propad v historii (2 013,76 bodu) a ztratil 7,79 % na 23 851,02 bodu. Širší index S&P 500 spadl o 7,60 % na 2 746,56 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se propadl o 7,29 % na 7 950,68 bodu. Index volatility VIX vystřelil o dalších 29,85 % na 54,46 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA spadl o zhruba 15 bazických bodů na 0,56 %, když se během pondělí obchodoval i pod 0,4 %. Ceny ropy po poklesech o více než 30 % nakonec spadly o 25 %, cena zlata vzrostla jen mírně a nejsledovanější kryptoměny jako bitcoin a ethereum odepsaly zhruba pět procent.

Pondělní propad přišel přesně 11 let poté, co se index S&P 500 odrazil od svého krizového dna. Od historického maxima z 19. února je nyní vzdálen něco přes 18 %. Medvědí trend, tedy propad o 20 % z maxima, je tedy na dohled. Pokud nepřijde mnohými vzývaný rychlý obrat, je ve hře opravdu bleskový sesun do medvědího trendu.

"Pád cen ropy je pro trh aktuálně větším problémem než koronavirus. Pokud nedojde k oživení na trhu s ropou, bude pro akciový trh složité se udržitelně vydat na cestu vzhůru," poznamenal Adam Crisafulli, zakladatel společnosti Vital Knowledge.

Kreditní trh se aktuálně drží dobře, podle dluhopisového experta Jeffreyho Gundlacha z DoubleLine Capital to ovšem v současné situaci nemůže dlouho vydržet. "Podobně hluboké propady na jiných trzích nemohou nevyvolat chaos, to zkrátka nejde. A bude to cítit i na trhu s dluhopisy," zdůraznil Gundlach.

To vše v době, kdy trh očekává ještě v březnu od Fedu další snižování sazeb a během roku pravděpodobně návrat úroků na rekordní minima.