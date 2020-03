O2 navrhuje akcionářům odměnu 21 korun na akcii a nový zpětný odkup akcií za až 5,5 miliardy korun

Představenstvo tuzemské telekomunikační společnosti O2 Czech Republic schválilo návrh na výplatu dividendy za rok 2019 v celkové výši 5 274 milionů korun. To představuje 17 Kč před zdaněním na každou akcii ve jmenovité hodnotě 10 Kč (respektive 170 Kč před zdaněním na akcii ve jmenovité hodnotě 100 Kč) a 99 % čistého nekonsolidovaného zisku za rok 2019. Další 4 koruny (respektive 40 Kč) na akcii rozdělí ze snížení emisního ážia a odměna pro akcionáře tak zůstane na úrovni 21 korun za akcii, jako o rok zpět.

Odměna pro akcionáře

Nad rámec běžné výplaty dividendy navrhuje představenstvo O2 i tentokrát rozdělit část emisního ážia v rozsahu až 1 241 mil. Kč, což znamená, že na každou akcii ve jmenovité hodnotě 10 Kč bude připadat částka 4 Kč před zdaněním (respektive 40 Kč před zdaněním na akcii ve jmenovité hodnotě 100 Kč).

Navrhované datum splatnosti dividendy a částky odpovídající snížení emisního ážia je 6. května 2020. Představenstvo navrhuje, aby právo na výplatu měli ti, kdo budou akcionáři k 6. dubnu 2020.

Rozhodný den

Součástí obchodního majetku O2 jsou vlastní akcie. „Společnosti nevznikne právo na výplatu dividendy, respektive částky související s rozdělením emisního ážia k vlastním akciím. Konečná celková částka vyplacená akcionářům bude tedy záviset na skutečném počtu vlastních akcií v majetku Společnosti k 6. dubnu 2020,“ uvedla firma.

Zrušení vlastních akcií

Představenstvo O2 navrhuje snížení základního kapitálu zrušením vlastních akcií a zrušení 9 337 910 vlastních akcií o jmenovité hodnotě 10 Kč jejich výmazem z evidence zaknihovaných cenných papírů. Návrh počítá s tím, že o částku odpovídající jmenovité hodnotě rušených akcií bude snížen základní kapitál a o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií bude sníženo emisní ážio.

Nový zpětný odkup akcií

Představenstvo navrhuje, aby O2 po skončení platnosti rozhodnutí valné hromady ze dne 8. prosince 2015 měla možnost pokračovat ve zpětném odkupu akcií. „Představenstvo navrhuje, aby byla možnost odkupu prodloužena i po 8. prosinci 2020, a to po dobu maximálně 5 let, do maximální výše 30 088 214 akcií nebo do objemu 5,5 mld. Kč. Společnost by mohla akcie nabývat v rozmezí cen 10 až 297 Kč,“ stojí v prohlášení firmy.

Valná hromada 16. dubna

Návrh na výplatu dividendy a rozdělení části emisního ážia byl přezkoumán dozorčí radou a společně s dalšími výše uvedenými návrhy bude předmětem hlasování na řádné valné hromadě dne 16. dubna 2020, kde budou akcionáři rozhodovat o jejich přijetí. Návrhy budou rovněž součástí pozvánky na řádnou valnou hromadu, která bude zveřejněna ve lhůtě stanovené zákonem.

„Společnost O2 Czech Republic jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady společnosti O2 Slovakia schválila výplatu podílu na zisku společnosti O2 Slovakia za rok 2019 ve výši 53,1 milionu EUR (cca. 1,3 miliardy Kč) jedinému společníkovi, společnosti O2 Czech Republic. Výplata podílu na zisku společnosti O2 Slovakia za rok 2019 bude součástí zisku společnosti O2 Czech Republic za rok 2020,“ uvedla také firma.