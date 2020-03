Americké prezidentské volby jako tahoun

Akciové trhy ve Spojených státech se po úterním poklesu naladily na růstovou notu, když se (poměrně nečekaně) daří demokratickému kandidátovi Bidenovi v boji o úřad prezidenta. Tento fakt podpořil zejména akcie ze zdravotnického sektoru (+5,8%), který posílí vždy, když Sanders (konkurent Bidena) zaváhá v průběhu prezidentských voleb. Zatímco Biden je podporovatelem zákona o cenově dostupné péči, tak Sanders by rád pomocí národního programu zdravotního pojištění zajistil lékařskou péči pokrývající velkou část služeb bez placení pojistného pro všechny, což by zhatilo současné plány soukromých pojišťoven a zdravotnických firem. Rostly tak akcie pojišťovatelů jako Anthem (+15,6%) nebo Cigna (+10,7%) a výrobců léku jako UnitedHealth (+10,7%) nebo CVS Corporation (+5,6%). Tyto tituly budou pravděpodobně vykazovat vyšší volatilitu až do konce voleb.



Dále trhy slyší na komentáře od centrálních bank, že jsou připraveny uvolnit svou měnovou politiku, u ECB se očekává, že s 90% pravděpodobností sníží svou depozitní sazbu o 10 bb na -0,5% během svého zasedání příští týden. Také šéfka MMF oznámila, že uvolní až 50 miliard USD na boj s koronavirem.

Pozitivně vyšla i americká PMI ve službách, když byla v únoru o 2,4 bodu výše oproti očekávání. Lepší byla i ADP data o počtu nově zaměstnaných v USA (183k vs. očekávaných 170k). Mírně posílila i cena ropy, když se očekává, že země OPEC udělají škrty v objemu těžby. Dvoudenní zasedání, které více napoví, začíná dnes ve Vídni.