Německo: Automobilkám ze státní kasy?

V rámci prosperity celé země – tak zní zdůvodnění návrhu spolkového ministra práce Hubertuse Heila, že by vyplácela německá vláda podporu pro dělníky se zkrácenou pracovní dobou v automobilovém průmyslu. Přičemž její dobu by mohli výrobci vozidel stanovit nikoliv na rok ale na dva. Proč to všechno?

Důvod je nabíledni: přechod na elektrifikaci německého automobilového průmyslu, který zaměstnává celkem 800 000 lidí, by podle nejčernějších plánů mohl připravit o práci až 410 000 zaměstnanců. To Svaz německého autoprůmyslu (VDA) je „skromnější“ a hovoří „jen“ o maximálně 90 000 zaměstnancích, kteří přijdou o práci. Institut CAR při univerzitě v Duisburku vše koriguje na číslo 124 000.

Ať už to bude kolik bude, do roku 2030 čeká německý automobilový průmysl těžké časy a zástupci automobilek už nahlas hovoří o tom, že budou potřebovat od německé vlády finanční pomoc.

A názor politiků a veřejnosti? Zatím přišel s návrhem jen zmiňovaný ministr práce. Ostatní, včetně kancléřky jsou zdrženlivější. A veřejnost? V souvislosti s rekordními prodeji vozů a například v případě VW obvinění dalších 8 manažerů z podvodů v aféře Dieselgate zní požadavek finanční pomoci poněkud nepatřičně.