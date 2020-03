ČTÚ včera představil navrhované změny v 5G aukci

Nové podmínky zahrnují:

 Žádné rezervované bloky v 700 MHz spektru pro nové uchazeče

 Žádné limity pro účast velkoobchodníků v 700 MHz aukci

 Účastníci, jež získají 700 MHz spektrum, budou mít povinnost poskytnou národní roaming držitelům 3,5 GHz a 3,7 GHz spekter na 7,5 let ( zvýšení z původních 6 let) poté, co dosáhnou vlastního 10% pokrytí (snížení z původních 20%). Povinnost 20% pokrytí pro nové uchazeče prodloužena na 4 roky.





Pokud bude schválen, zdá se, že by mohl vzniknout nový velkoobchodní hráč na 700 MHz spektru (např. CETIN ) a dále Nordic Telecom ( jenž už vlastní 3,7 MHz spektrum) by mohl pomalu budovat vlastní síť a použít národní roaming pro celorepublikové pokrytí. Prozatím se jedná o návrh, jež bude muset projít veřejným připomínkovým řízením od 16. března.





Vstup čtvrtého operátora by tedy při tomto vývoji byl postupný, i tak lze předpokládat tlak na ceny, zejména v nižším segmentu. Stávající operátoři by mohly účast v aukci odmítnout a nelze také vyloučit vůči ČTÚ právní kroky (navrhované podmínky se nám zdají vůči současným operátorům méně výhodné), což by celý proces značně zpomalilo.



Dopad na mírně negativní. Dopad na O2 hodnotíme prozatím jako



Petr Bártek