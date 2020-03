Fed na nic nečeká a snižuje dolarové sazby o 50 bodů

Na dnešní den byl naplánován rozhovor ministrů financí a šéfů centrálních bank G7. Závěr byl nemastný, neslaný a omezil se na obecné konstatování o připravenosti jednat tak, jak bude třeba.

V 16 hodin však přišlo překvapení. Měnový výbor Fedu na nic nečekal a ohlásil snížení cílového pásma pro základní sazbu (Fed funds) o 50 bazických bodů na 1 až 1,25 procenta. Na tomto rozhodnutí se bankéři jednomyslně shodli. V prohlášení Fed dodává, že fundamenty americké ekonomiky zůstávají silné, ale koronavirus přináší rizika pro hospodářskou aktivitu. Další informace poskytne předseda Powell na konferenci později odpoledne.

Fed dodal trhu to, co čekal až za dva týdny. V tomto smyslu může určitě panovat spokojenost, že není ze strany centrální banky vidět nějaké váhání. Zároveň mohou růst spekulace, že se před řádnými termíny jednání odhodlají k nějaké akci také BoE, ECB či další banky. Naproti tomu je možné, že okamžitá akce Fedu vyslala i signál o vážnosti situace.

Reakce trhů je poměrně turbulentní. Americké výnosy popadaly níž a zatlačily na dolar, který vůči euru slábne na 1,1200. Akcie v USA začínaly opatrně, akce Fedu je následně poslala vzhůru, ale efekt rychle vyprchává a momentálně jsou indexy dokonce lehce v záporu při stále značné volatilitě. Evropské akcie korigují vysoké zisky z průběhu dne.

Z našeho pohledu byl přísun nových peněz na trh, jak lze zjednodušeně efekt uvolnění měnové politiky označit, ve výsledku pro trhy skoro vždy pozitivní. Mělo by tak tomu být i nyní, pokud nepřijdou nové znepokojivé zprávy. Tím myslíme zejména větší rozšíření viru v Evropě či USA, spojené s preventivními opatřeními doléhajícími na ekonomiku. V takovém případě by znovu převzaly slovo obavy z recese, které nebude mít měnová politika jak zabránit.

