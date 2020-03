Rozbřesk: Po masivních propadech přichází rekordní akciový zisk

Jízdu na hodně divoké horské dráze připomínají pohyby akciových indexů. Po největším týdenním propadu od pádu Lehman Brothers přichází naopak nejsilnější denní zisk za poslední dekádu. Index Dow Jones si připsal během včerejšího divokého obchodování přes 5 %. Velkou vzpruhu trhům dodala zpráva o chystané telekonferenci skupiny ministrů financí G7, které se účastní i centrální bankéři. Trhy věří, že dostanou koordinovaný stimulační balíček, který pomůže globální ekonomice se zotavením z propadu způsobeného epidemií.



Stále ale platí, že pomoc vlád a centrálních bank postiženým ekonomikám rozhodně neřeší vše. Nižší úrokové sazby dokáží pravděpodobně “jen” tlumit druhotné negativní dopady epidemie na finanční systém - zabránit zpřísňování finančních podmínek. Ne, že by to nebylo důležité…, bez zásahu centrálních bank by škody mohly být výraznější a hlavně trvalejší. Těžko však počítat s tím, že levnější peníze přebijí karanténní opatření a v postižených oblastech jednoduše obnoví poptávku. To centrální banky nedokáží. I proto zůstanou zatím pro řadu investorů klíčová čísla o vývoji počtu nových nakažených a rychlosti šíření epidemie.

Hlavní obavou zůstává nadále rychlé šíření koronaviru mimo Čínu (přírůstky v Evropě a v USA dál zrychlují) a globální paralýza poptávky po některých službách. Poslední rekordní propad čínských PMI ostatně ukázal, co může čekat nejpostiženější regiony, včetně Itálie. I ve statistikách nových nakažených mohou ovšem optimisté zkoušet hledat první záblesky naděje. Pozitivní je, že nerostou počty nových nakažených v Číně a na některých místech Číny se výroba a fungování ekonomiky pravděpodobně pomalu vrací k normálu. Pokud tomu tak je (musíte jednoduše věřit čínským číslům), může být i zkušenost ostatních zasažených ekonomik podobná - a to hodně prudký a bolestivý hospodářský propad, který by však ve finále neměl být dlouhý. Nejistota však minimálně v nejbližších týdnech zůstane vysoká a je pravděpodobné, že trhy ještě budou pokračovat v divoké jízdě po horské dráze.