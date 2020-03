Proč euro, když dolar by měl být víc sexy?

Minulý týden patřil euru. Společná evropská měna zpevnila vůči dolaru o více než dvě procenta. Dnes ráno to vypadá, že by toto číslo mohlo v příštích dnech ještě vzrůst. Kde se ale vlastně vzala tak silná poptávka po měně, která ještě nedávno poměrně citelně oslabovala a patřila do skupiny nejshortovanějších?

Dolar po většinu letošního roku profitoval z několika faktorů. Nejobecněji lze říci, že americká ekonomika, byť zpomalující, je v lepší kondici než ta evropská, a to včetně výhledu. Vedle toho hrál klíčovou roli úrokový diferenciál a fakt, že velká část trhu považuje dolar za bezpečnou měnu, k níž se uchyluje v době zhoršující se tržní nálady. A právě ta se v posledních dnech výrazně zhoršila vinou rozšíření koronaviru, zejména do Evropy.

Dalo by se předpokládat, že na základě aktuálního tržního prostředí by proměnné nahrávaly více dolaru než euru. Opak je ale pravdou. Vývoj eurodolaru jasně hovoří ve prospěch eura. Dokonce i volatilita sledovaného páru, která se dlouhodobě nacházela poblíž svých historických minim, šla nahoru. Její implikovaná verze pak naznačuje, že by růst měl pokračovat. V ročním tenoru jsme svědky více než týdenního nepřetržitého růstu, což se odehrálo naposledy v roce 2000.

Co je tedy motorem eurových zisků? Ukázat je možné na dva hlavní faktory. Tím prvním je sílící predikce snížení amerických sazeb. S tím, jak celosvětová epidemie koronaviru zhoršuje výhled globální ekonomiky, tržní účastníci očekávají zásah ze strany centrálních bank. V případě Fedu je výhled úrokových cutů podpořen i loňským snižováním, jehož podstata je situaci kolem koronaviru dosti podobná. Trhy tak v tuto chvíli očekávají pokles amerických sazeb bezmála o celých 100 bazických bodů do konce roku, což se nutně stává součástí ceny dolaru.

Ve prospěch eura hovoří také proces, který bychom mohli nazvat velkým carry úprkem. Euro bylo vzhledem k evropských sazbám v záporu velmi oblíbenou financovací měnou v rámci strategie carry trade. Obchodníci si brali euro půjčky, aby poté mohli provést směnu do jiných, vysokovýnosových měn. Jejich ziskem v prostředí minimální volatility tak byly příjmy z úrokového diferenciálu. Avšak s tím, jak se zhoršuje globální výhled, včetně úroků, investoři se z carry vyvazují, tedy prodávají vysokovýnosové měny za eura. Samotný pohyb je pak umocněn i tím, že euro bylo dlouhodobě jednou z nejvíce shortovaných měn ze strany fondů.

I přesto, že dlouhodobě nepatříme k příznivcům sázky na silnější evropskou měnu, dokud budou trhy vstřebávat změnu výhledu sazeb a postupně vyvazovat předchozí carry obchody, mohl by pohyb posledních dní ještě pokračovat. Jako první hranici, u které bychom se z technického pohledu mohli na čas zastavit z důvodu její rezistentní povahy, bude 1,1100 EURUSD. Další rezistencí je pak úroveň 1,1173 EURUSD. Pravděpodobnost, že by se eurodolar měl po dobu jednoho měsíce udržet nad 1,1100 EURUSD dosahuje dle opčního trhu necelých padesát procent. Posunu dále nad 1,1200 EURUSD pak výpočty agentury Bloomberg přisuzují pravděpodobnost zhruba třicet procent.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1088 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,80 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0919 do 1,1033 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,38 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,31 až 25,46 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,05 až 23,21 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.