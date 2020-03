Top kryptoměny 2020

Stejně jako loňský rok jsme cíleně nevybírali lowcapové kryptoměny, protože predikce jejich úspěchu je výrazně složitější. Ty, které v článku vidíš, jsou tedy kryptoměnami, u kterých zároveň vidíme největší risk-reward ratio. Lowcapy potom hledáme v HODLu, kdy je nutné poctivě sledovat novinky a vývoj a členy aktualizovat.

Navíc už se letos začínají opravdu značně řešit neohlášené nabídky security tokenů, nebo minimálně tokenů, které za securities SEC považuje. A právě tyto zásahy regulátorů jsou jen jedním z příkladů, proč je nutné lowcapy více sledovat a pro účely dnešního článku by tedy nebyly vhodné.

Za vybranými kryptoměnami stojí obrovské komunity i týmy vývojářů, a tak se na ně dá sázet i s (alespoň na poměry kryptoměn) trošku nižším rizikem. To ale stále neznamená, že jejich nákup přinese s jistotou zisk. Trh s kryptoměnami je velice dynamický, a tak se celá situace, včetně našeho výběru (i když s touto variantou nepočítáme), může úplně změnit.

V nejbližších dnech také k článku přidáme video, ve kterém se dozvíš i o pár dalších kryptoměnách. Z důvodu nemoci si ale ještě den, dva počkáš. O to víc si však dáme záležet.

Nebudeme chodit kolem horké kaše a jdeme k tématu, které Tě rozhodně zajímá nejvíce:

Jaké budou top kryptoměny roku 2020?

Zde máme úplně jasno! Jelikož v CK převládá bullish nálada směrem k halvingu, očekáváme, že letošek bude rokem BTC. Už od začátku roku navíc krásné zisky přinesl. Zpět ale k halvingu. Toho se dočkáme v květnu a historicky zatím vždy přinesl halving bull run a obrovské zisky. I když je pak současný trh jiný a rozhodně se nemůžeme řídit jen historií, očekáváme, že i letošní halving způsobí růst ceny bitcoinu. Pro ty z vás, kteří ještě neví, tak bude při letošním halvingu snížena odměna za vytěžení bloku z 12,5 BTC na 6,25 BTC. Z tohoto důvodu značně poklesne počet nových bitcoinů, které na trh přijdou. To by při nezměněnné poptávce mělo jasně znamenat zvyšování ceny. Navíc je zde zvyšování ceny důležité i pro spoustu velkých hráčů na trhu, zejména pro ty v oblasti těžby. Pokud totiž nebude cena úměrně stoupat, aby zajistila alespoň nějakou ziskovost těžby, je pravděpodobné, že by lidé a společnosti museli těžbu opustit, což by mělo na bitcoinovou síť (alespoň krátkodobě) značný dopad.

Více o halvingu si přečteš v průvodci halvingem pod tímto odkazem, kde celou událost rozebíráme, a to navíc včetně různých možných scénářů a historických průběhů.

Ani halving ale není všechno. Bitcoin je jednoduše tou nejznámější kryptoměnou, která tvoří více než 60 % celého krypto trhu. Jeho velikost podtrhuje i to, že obrovskou část altcoinů ani nejde koupit jinak (za fiat) než právě za BTC. Proto vlastně téměř úplně každý, kdo do světa kryptoměn vstupuje, musí vstoupit skrz nákup bitcoinu. V kombinaci s halvingem proto očekáváme výraznou marketingovou prezenci právě bitcoinu jako první silně medializované kryptoměny.

Růst ale může být podtržen i dalším vývojem bitcoinové sítě. Vzniká totiž spousta řešení a jakýchsi nástaveb na bitcoin, které mohou jeho adopci, implementaci do obchodu a i celkové funkcionalitě výrazně pomoci. Zde mluvíme samozřejmě např. o Lightning Network, jejíž vývoj hezky pokračuje a celkově začíná býti použitelná s méně a méně problémy.

Pokud pak navíc očekáváme letošní bull run, je téměř nemožné, aby při něm nerostl i bitcoin samotný. Jeho neúspěch by navíc znamenal opravdu velké zdržení i pro celý svět kryptoměn.

2. Binance Coin (BNB)

I letos se do našeho výběru dostal nativní coin jedné z těch úplně největších a rozhodně i nejúspěšnějších směnáren. Jedná se samozřejmě o Binance Coin od Binance, od kterého i letos čekáme velké věci. A právě v loňském roce se naše sázka na něj rozhodně vyplatila, kdy jen od veřejného sdílení vyrostl o více než 300 %. I když se mu z pohledu ceny druhá polovina roku už tolik nepovedla, stále se jedná o jednu z kryptoměn, která na roční škále přinesla zisky přes 100 % a její volbu tedy považujeme rozhodně za úspěšnou.

Binance Coin navíc už v minulosti ukázal, že může růst i v dobu, kdy zbytek trhu spíše stagnuje či klesá. Můžou za to např. některé mechanismy, kterými se snaží Binance cenu alespoň lehce řídit či korigovat. Proto upřímně nevěříme, že by si Binance po vývoji Binance Chainu a dalších vychytávek nechaly cenu Binance Coinu nějak výrazně spadnout. Navíc i letos to vypadá, že Binance nikdo z pomyslného trůnu nejlepších burz nikdo nesesadí, maximálně dorovná.

Poslední léta potom pokračují v poměrně velkých akvizicích, kdy jen z těch v posledních měsících rozhodně stojí za zmínku indická směnárna WazirX či další směnárna JEX nebo jednu z vedoucích světových analytických platforem okolo kryptoměn, společnost DappReview.

Když slyšíme tato jména a víme, jak obrovské množství lidí na Binance obchoduje, není divu, že jsme se v posledních dnech mohli dočkat nových statistik o těch nejbohatších lidech z oblasti kryptoměn, ve kterých je Binance oceněna. A to dokonce pozicí nejvyšší, kdy se na prvním místě v žebříčku nejbohatších krypto magnátů nachází právě CEO burzy Binance, Changpeng Zhao.

Co je potom důležité je i vývoj jejich vlastních nástaveb jako Binance Chainu a na něm vybudované decentralizované směnárně, nabídka dalších investičních nástrojů i expanze do dalších zemí, ať už se svými vlastními službami, nebo pomocí nové služby Binance Cloud.

V Binance potom ukázali, jak se umí vypořádat s případnými hackerskými útoky, kdy vzniklo známé 'Your Funds Are SAFU'. Díky rezervním fondům a dalším jsou totiž schopni případné hackerské útoky na ne úplně zničující škále řešit a jejich oběti odškodnit.

Co by mohlo být problematické je hodnocení, zda-li se jedná o security či utility token. Právě regulace totiž tak velkého hráče jako je Binance rozhodně nesmí nechat chladným. Věříme však, že díky velikosti společnosti by byli schopni své případné právní problémy rozhodně vyřešit.

3. Tezos (XTZ)

V letošním roce snad ještě žádná z kryptoměn nebyla ani zdaleka tak úspěšná jako Tezos. Jeho cenová rallye směrem vzhůru jej vystřelila až na desáté místo v tržní kapitalizaci a jeho cena od lednových minim k maximům vzrostla o přibližně 300 %. To mu sice přineslo značnou pozornost i širší veřejnosti, ale zároveň se jedná o věc, kvůli které jsme hodně přemýšleli, jestli Tezos do našeho listu přidáme. Prozatím se ale po korekci, která musela přijít, začíná stabilizovat a jen ze sentimentu okolo něj si myslíme, že jej ještě čeká velice úspěšný rok.

Stačí se podívat na kryptoměnový Twitter a známé influencery. Zmínku o Tezosu, či jeho shillování totiž najdeme na opravdu velké části z nich. Ne pak, že by se mělo investovat na základě shillování na Twitteru, ale jednoduše lidé nebudou investovat do věci, kterou neznají. A to se právě dle našeho v posledním roce okolo Tezosu děje.

Pro ty z vás, kteří ale Tezosu ještě nepřišli na chuť, jedná se o projekt vedený francouzským a velice kvalitním týmem zaměřený na budování infrastruktury okolo obchodu s digitalizovanými, a hlavně tokenizovanými, cennými papíry. Dá se tedy považovat za platformový coin, což z něj dělá konkurenta Etherea, které bude z trůnu rozhodně těžké sesadit. V názorech na Ethereum a možnost jeho sesazení se potom v týmu mírně rozcházíme, a tak pravděpodobnost tohoto 'flippeningu' platformových coinů necháme čistě jen pro Tvé zamyšlení. Co je ale jasné je to, že ani Ethereum či ostatní platformové coiny, nemohou nechat Tezos bez povšimnutí. Proč?

Tezos se totiž pyšní zvýšenou bezpečností, a hlavně metodou, díky které je možné vylepšovat protokol víceméně v průběhu jeho samotného fungování bez nutnosti různých forků apod. To je z dlouhodobého hlediska obrovsky důležité, protože to výrazně snižuje šanci, že se odtrhnou různé alternativní varianty Tezosu, rozhádá se komunita apod. Navíc už v současnosti fungují na základě funkčního Proof of Stake systému.

A právě díky PoS nabízí Tezos i možnost stakingu s roční ziskovostí až přes 6 %. Lidé mají proto motivaci Tezos HODLovat, protože jim to vydělává peníze. Proto nemusí být v jeho případě takový tlak na cenu směrem dolů. Po zalistování na Coinbase a možnost stakingu na Coinbase se mu navíc dostalo ještě další a další pozornosti.

I mimo těchto novinek sázíme na rozvoj STOs (security token offerings - nabídky/prodeje tokenizovaných cenných papírů), a právě Tezos má s projekty jako Polymath nejlépe nakročeno, být u jejich boomu. Samozřejmě jen v případě, pokud vůbec přijde a nebude jim to regulátory znemožněno. Tak jako tak se ale jedná o velice kvalitní platformový coin, který rozhodně stojí za to sledovat.