Počasí v pátek: Kolik nasněží a kde?

Na většině míst v Česku v noci nasněžilo – někde až 20 cm. Starosti sněhová nadílka přidělala zejména řidičům. Naopak podmínky pro zimní radovánky jsou na mnoha místech nejlepší od začátku zimy.

První obrázek ukazuje úhrn srážek za večer a noc (mezi 17h a 5h ranní).

Objevovaly se většinou ve sněhové podobě zejména v jižní polovině území. Nejčastější byly úhrny mezi 3 a 10 mm, na krajním jihozápadě až 15 mm. Převedeno na sníh to bylo většinou od 3 do 10 cm, na jihozápadě až 15 cm a v horských oblastech Šumavy a Českého lesa díky suchému prachovému sněhu ojediněle až 20 cm.

Na druhém obrázku vidíme předpokládaný úhrn nového sněhu během dne (od 5h do 17h).

Na východě může zpočátku sněžit ještě trvaleji a napadnout mezi 5 a 10 cm sněhu (nejvíce v Beskydech. Na ostatním území už se bude jednat o sněhové přeháňky, které se budou objevovat především na horách, kde by mělo připadnout také většinou mezi 5 a 10 cm nového sněhu (nejvíce na severu). Na Českomoravské vrchovině by to mělo být do 5 cm.

