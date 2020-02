Na trhu START se bude obchodovat denně

Trh START pražské burzy dva roky od svého spuštění přechází na denní aukce z původních měsíčních a to již od 12. března tohoto roku. Obchodování tak bude nově probíhat ve všední dny vždy od 9:00 do 12:30. Ke změně dochází na základě požadavku zejména od institucionálních investorů, kteří tak získají větší transakční flexibilitu.

Nové emise na trh kdykoli v průběhu roku, START Days ale budou dál

Novinkou burzy START je možnost zařadit nové emise cenných papírů na trh prakticky kdykoliv v průběhu roku. Doposud museli emitenti, kteří uváděli své akcie na trhu START, ukončit veřejnou nabídku pouze v rámci předem určených dnů, tzv. START Days, a nyní tak nebudou vázáni žádným konkrétním termínem.

START Days nicméně zůstávají a nadále budou plnit funkci dnů, kdy bude docházet k setkávání emitentů s investory (tzv. investor relations day). Emitenti mají stále povinnost prezentovat své výsledky investorům a případně zodpovídat jejich dotazy. Termíny letošních START Days jsou na jaře 28. 4. 2020 a na podzim 6. 10. 2020.

Koblic: START vyvíjíme dle potřeb emitentů i investorů

„START se od svého vzniku vyvíjel a reflektoval vždy potřeby trhu. Trh má sloužit potřebám emitentů a investorů, a proto jsme vždy připraveni všechny relevantní podněty od těchto subjektů akceptovat a promítnout do našich pravidel, pokud je to možné. Věříme, že pouze tímto způsobem lze vybudovat úspěšný produkt, který bude přínosem pro český kapitálový trh,“ říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Trh START je určený pro menší inovativní společnosti s hodnotou od velikosti 25 mil. Kč. Zaměřuje se tak zejména na profesionální investory, kteří se chtějí stát akcionáři malých či středních českých společností a jsou schopni akceptovat vyšší investiční riziko. Mezi dosavadní emitenty na trhu START patří firmy AtomTrace, Fillamentum, HUB VENTURES a.s., KARO INVEST a.s., Prabos plus a.s., Primoco UAV SE a UDI Group.