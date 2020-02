Rozbřesk: Trhy se zatím nedokáží vzpamatovat z korona-šoku

Snaha Donalda Trumpa zastavit nervozitu spojenou s koronavirem vyšla včera naprázdno. Americké akcie po masivních propadech v pondělí a v úterý nakonec ani ve středu nebyly schopné zaznamenat pozitivní korekci. Zvolání Donalda Trumpa “nepanikařte, vše máme pod kontrolou”, se akorát trefila do zprávy o tom, že Kalifornie hlásí první případ koronaviru nejasného původu (tedy bez jasné vazby na původ nákazy), což ukazuje na pravděpodobné šíření epidemie napříč lokální komunitou.

Podobné obavy sužují Německo, kde se za poslední den počet případů skoro zdvojnásobil (na 27) s tím, že se objevily právě případy bez jasné vazby na původ nákazy. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn přitom otevřeně přiznal, že je Německo na počátku epidemie. Současně s tím varoval Microsoft, že epidemie narušuje jeho výrobní řetězce tak, že nebude schopen dostát svým cílům pro tento rok.



Trhy tak mají na stole řadu nových negativních zpráv, které ukazují, že epidemie koronaviru přestává být dočasným lokálním problémem asijských zemí a přerůstá v problém globální. I když se další šíření viru dá předvídat velice složitě, zdá se, že v nejbližších dnech přírůstky případů mimo Čínu budou spíše zrychlovat. Již nyní jsou vyšší než v samotné Číně. Trhy tak budou muset pracovat s daleko vyšší nejistotou a větší paletou scénářů včetně těch, které povedou k delším a hlubším dopadům na hospodářský výkon v rámci celého roku 2020. V našem prostředí to může znamenat především pokračující tlak na českou korunu v nejbližších týdnech (ta má silnější technickou metu až na 25,50 EUR/CZK).



Stále platí, že dopady epidemie by na rozdíl od obchodních válek nebo brexitu měly být dočasné - tedy časem by měla přijít úleva. Je však třeba, aby investoři nejprve viděli “světlo na konci tunelu”. Kde? Nejlépe v poklesu nových případů mimo Čínu nebo pokud by se na scéně objevila účinná vakcína. Česká koruna kvůli napětí spojenému s koronavirem dál slábne a je pravděpodobné, že v nejbližších seancích zůstane pod tlakem (viz úvodník). Další výraznější technickou hranici vidíme na 25,50 EUR/CZK . S tím, jak se z koronaviru stává globální fenomén, budeme pravděpodobně nuceni přehodnotit výhled na EUR/CZK minimálně na celý první kvartál. Dál však zatím věříme, že by dopady epidemie i na českém trhu neměly být trvalé. Dolaru se v situaci, kdy akciové trhy stále nemohou vstřebat situaci okolo šířícího se koronaviru , příliš nedaří, neboť úrokové sazby jsou v USA pod daleko větším tlakem než v eurozóně (kde nemají kam klesat).V kontextu lehké paniky kam až situace může zajít, mohou být velmi důležitá dnešní data z americké ekonomiky . Předně budou zveřejněny týdenní statistiky z trhu práce , které napoví, jak by mohly vypadat únorové payrolls. Za druhé, vyjdou statistiky zakázek na zboží dlouhodobé spotřeby (alias měsíční proxy investic ), což může být indikátorem toho, jak vypadala konjunktura v situaci, kdy americká ekonomika sice ještě nečelila hrozbě pandemie, ale už byla např. konfrontována se zastavením výroby Boeingu 737 MAX . A konečně sledujme i vystoupení vlivných centrálních bankéřů z Fedu , k nimž určitě patří Ch. Evans, jenž dnes promluví.Jinak situace na emerging markets se s pokračujícími výprodeji na akciových trzích logicky zhoršuje, což je vidět na oslabujícím forintu či zlotém. Trpí samozřejmě v první řadě měny navázané na komodity , které (s výjimkou zlata ) stále klesají.Akutní obavy z šíření nákazy koronaviru mimo Čínu dále drtí cenu ropy Brent , která jen za poslední týden odepsala více než 11 %. Aktuálně se tak ropa obchoduje až pod úrovní 53 dolarů za barel , což je nejméně od prosince 2018. Nervozitu na ropném trhu včera nepomohla zkrotit ani uklidňující slova amerického prezidenta Trumpa , a tak ropní býci nyní vzhlížejí zejména ke kartelu OPEC+, který se sejde již přesně za týden ve Vídni.Přestože zatím mezi členy aliance nepanuje shoda na postupu proti koronaviru , prudký cenový propad je dle nás dostatečným argumentem pro dodatečné těžební škrty ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Pomocí nich by producentské státy odbouraly podstatnou část hrozícího převisu ropy na trzích, což by mělo cenový vývoj stabilizovat. Cenově-negativní riziko, se kterým je s ohledem na nejasnou pozici Ruska nutno počítat, však představuje případná ne-dohoda, která by s velkou pravděpodobností dále prohloubila sešup cen až pod 50 USD