Automobilový sektor v ohrození

Akciové indexy v Európe a v USA majú za sebou negatívny týždeň vďaka pokračujúcej neistote týkajúcej sa koronavírusu. Bezpečné prístavy, ako sú drahé kovy zaznamenali nárast, pričom cena sa priblížila k úrovni 1650 dolárov za uncu. Spomínaná neistota podnietila investorov, aby presúvali svoje peniaze do bezpečných prístavov, čo spôsobilo pokles výnosov na dlhopisoch, pričom výnosy na 30-ročných amerických dlhopisoch sa dostali na historické minimá.

Viacero spoločností sa počas minulého týždňa vyjadrilo, že vďaka koronavírusu pravdepodobne nesplnia očakávané zisky. Jednou z týchto spoločností bol aj americký technologický gigant Apple. Negatívny vplyv koronavírusu je už vidieť aj v Japonsku, ktoré zaznamenalo medzimesačný pokles objednávok strojov o 12,5% a krajina je na prahu technickej recesie, keďže minulý kvartál kleslo HDP o 6,3% a tento kvartál sa očakáva rast len na úrovni 0,25%, čo sa vďaka vplyvu vírusu môže ešte revidovať smerom nadol. V Číne poklesol predaj automobilov vo februári o 92%, čo sa môže negatívne premietnuť aj do európskych ekonomík, keďže napríklad také Nemecko vyvezie automobily do Číny v hodnote viac ako 13 miliárd dolárov, pričom Slovensko vyváža automobily do Číny v hodnote viac ako 1,2 miliardy ročne.

Situácia na trhoch sa najviac zhoršila koncom týždňa, nakoľko boli zverejnené februárové dáta PMI z USA, ktoré ukázali, že obchodná aktivita v krajine zaznamenala pokles prvýkrát od roku 2013. Pokračujúce obavy zo spomaľovania ekonomického rastu vytvárajú tlak na centrálne banky, aby podporili rast uvoľnením monetárnych podmienok.