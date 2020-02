V čem tkví umění nejlepších portfoliomanažerů?

Co dělá nejlepší portfoliomanažery nejlepšími? Tuto otázku si položili Alessandra Canepaová z University of Turin, María de la O. Gonzálesová z University of Castilla-La Mancha a Frank Skinner z Brunel University London. Na co přišli?

Trojice autorů studie došla k závěru, že nejúspěšnější portfoliomanažeři za úspěchy vděčí zejména schopnosti využívat krátkodobé příležitosti. Roli ale podle nich hraje i přístup k otázce likvidity. Zatímco investiční fondy s průměrnou výkonností mají v portfoliích častěji méně likvidní aktiva, nejvýkonnější fondy se zaměřují prakticky výhradně na vysoce likvidní aktiva, díky čemuž jsou jejich manažeři schopni reagovat na dění na trzích velice rychle.

Vedle toho autoři studie zmiňují ještě další dva faktory, a to schopnost těžit z momenta a identifikovat na akciovém trhu tituly nabízející zajímavou prémii při nižším riziku. "Nejlepší portfoliomanažeři mají schopnost efektivně pracovat s rizikem, jsou schopni identifikovat momentum a náležitě je využít," píše se v analýze.

Zároveň ovšem Canepaová, Gonzálesová a Skinner upozorňují, že ani nejlepší portfoliomanažeři nepodávají stále bezchybné výkony. Zisky vysoko nad průměry trhu většinou nevykazují déle než šest měsíců v řadě. "To ovšem nemění nic na tom, že celkově jsou jejich výsledky vysoce nadprůměrné," dodává trojice autorů studie.

Další článek: (Ne)fungující strategie: Vyšší výnosy, nebo raději menší ztráty?