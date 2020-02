Ranní GBP/USD - Úterý 18.2.2020

Aktuální, ručně vyznačené, cenové hladiny na GBP/USD pro dnešní den. Neváhejte porovnat jejich relevantnost a funkčnost s hladinami z předešlých dnů.

Jistě jste se již setkali klasickými pivoty, cenovými úrovněmi, které si dříve v dobách "analogových" vypočítávali makléři přímo na burzovním parketu. Tyto pivoty jsou vypočítávány podle určitého vzorce.

Kdežto cenové úrovně, které vidíte v níže přiložených grafech, jsou vyznačeny ručně podle toho, jak se trh v minulosti již na těchto cenách choval. Proto mají delší časovou platnost než klasické pivoty. V grafu můžete vidět hlavní úroveň vyznačenou žlutou barvou, která je nejblíže aktuální ceny. Modře vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě vzestupné tendence. A jak již tušíte, červeně vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě sestupné tendence.



GBP/USD - jak to bylo předchozí obchodní den

Graf GBP/USD., timeframe m15



Díky státnímu svátku v USA byla volatilita na finančních trzích celkově nižší a tato situace se nevyhnula ani měnovému páru GBP/USD, který měl přibližně podobnou range jako při páteční obchodní seanci. Uzavřel slaběji, ale střední žlutý support nepřekonal.





GBP/USD - cenové hladiny pro dnešní den

Graf GBP/USD., timeframe H1



Z britské ekonomiky se v 10:30 dozvíme údaj o průměrném hodinovém výdělku a to také bude z fundamentů pro měnový pár GBP/USD pro dnešní den všechno. Pro Británii je nyní velmi důležité vyjednat obchodní dohodu s EU. S BREXITem, nebo bez něj by měla být Velká Británie vedle Evropské unie jako partner. Vždyť obě strany mají z dobrého vztahu prospěch. Doufejme tedy, že jednou toto období neklidu skončí. V grafu neproběhly žádné změny a posle vyšších timeframů to zatím na trendové obchodování moc nevypadá.



UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto článku slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě nejde o investiční doporučení.