Čína nařizuje sterilizovat hotovost kvůli koronaviru. Do oběhu mohou jen nové bankovky

Čínská vláda ve snaze vypořádat se s nákazou koronavirem nařídila bankám, že musí sterilizovat veškerou hotovost, která je určena k veřejnému oběhu respektive, že do oběhu mohou pouštět pouze sterilizvané nově vydané bankovky . Potenciálně nakažená hotovost by měla být stažena z oběhu a desinfikována teplem případně utrafialovým zářením. Dekontaminovaná hotovost by následně měla být uložena na 7-14 dnů než bude moci být vrácena do oběhu.Hotovost stažená z vysoce rizikových oblastí jako jsou nemocnice či tržnice by měla projít speciální dekontaminací a uložena u PBOC.PBOC také připraví nově vytištěnou hotovost a připraví její náležitou distribuci napříč zemí.Pozastaveny jsou převody hotovosti mezi provinciemi.Podle zahraničních expertů nebudou snahy omezit a dekontaminovat hotovost příliš účinné.Podle aktuálních údajů jen v průběhu neděle bylo registrováno na 2 048 nových případů nákazy a celkově se počet nakažených vyšplhal již přes 70 500.