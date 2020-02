Dun & Bradstreet: Nákaza koronavirem může zasáhnout celosvětově až 5 miliónů firem

Globální výzkumná společnost Dun & Bradstreet se pokusila odhadnout počet firem, který by mohl být negativně ovlivněn čínskou nákazou koronavirem . Průzkum ukázal, že globálně by mohlo být zasaženo až 5 miliónů firem.Aktuálně je nakaženo koronavirem kolem 70 000 lidí a více jak 1 770 nakažených viru podlehlo.Nejméně 51 000 firem v globálním srovnání má přímé či významné napojení na zasažené regiony. 163 firem z tohoto seznamu patří do prestižního listingu Fortune 1000.Plných 938 firem z indexu má v oblasti dodavatele druhého řádu důležitosti. To celkově odpovídá cca 5 miliónům firem z celého světa.Plných 49% firem s dodavateli v nejvíce zasažených oblastech má své ředitelství a sídla v Hong Kongu, 19% v USA, 12% v Japonsku a 5% v Německu.Regionálně sídlí v oblastech s více jak 100 případy nákazy více jak 90% všech podnikatelských subjektů v Číně. Kolem 49 000 subjektů je odnoží či pobočkou zahraničních firem.Mezi 5 nejvíce zasažených sektorů, jež reprezentují více jak plných 80% veškeré aktivity v oblastech, patří do 5 sektorů - služby, velkoobchod, výroba, maloobchod a finanční služby.5 nejvíce zasažených provincií generuje 50% celkové zaměstnanosti v Číně a generuje také 48% všech tržeb tamní ekonomiky Odhaduje se, že čínská ekonomika nyní generuje až 20% globálního HDP . Pokud by negativní projevy nákazy trvaly až do léta, mohlo by to globální růst HDP snížit až o 1%.Analytici Moody´s dnes v tomto ohledu snížily své odhady globálního růstu o 2 desetiny procenta. Ekonomiky skupiny G-20 by měly letos růst o 2,4% a Čína samotná pak o 5,2%.