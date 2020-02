MMF: Příští 2 týdny budou pro určení ekonomických dopadů koronaviru

Šéfka MMF Kristalina Georgieva dnes uvedla, že následující 2 týdny budou klíčové pro odhadování ekonomických dopadů nákazy čínským koronavirem . Zhruba během dvou týdnů by totiž měly začít obnovovat svou produkci odstavené čínské podniky a to naznačí, jak moc odolná čínská ekonomika vůči nákaze je či není a z toho pak bude možné odvozovat vývoj a dopady ve zbytku světa.Podle MMF zatím není šíření nákazy mimo Čínu závažné a nepředstavuje zatím vážnější hrozbu. Změnit by se to mohlo, pokud by se nákaza rozšířila do chudších zemí respektive do zemí se obecně slabším zdravotnictvím, které jsou například v Africe.Podle MMF je také scestné srovnávat probíhající nákazu s nákazou SARS, jež probíhala v letech 2002-3. Postavení Číny je tehdy a nyní nesrovnatelné, ekonomická důležitost země se výrazně zvýšila.