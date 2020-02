Avast: Úřad pro ochranu osobních údajů vyšetřuje Jumpshot

Úřad pro ochranu osobních údajů na svých stránkách uvedl, že začal vyšetřovat divizi Jumpshot společnosti Avast, která zpracovává data shromážděná od uživatelů antivirových programů. Nyní úřad shromažďuje informace. Předsedkyně úřadu Ivana Janů uvedla, že „je zde podezření ze závažného rozsáhlého porušení ochrany osobních údajů uživatelů“.

Podotýkáme, že Avast již oznámil, že Jumpshot letos uzavře. Zároveň uvedl, že Jumpshot podle něj neporušil žádné zákony. Pokud by úřad udělil Avastu pokutu, ta by se vztahovala jen na český trh a nepředpokládáme, že by byla z pohledu celé společnosti významná.