Energetika vs. technologie: Přijde další velký návrat k normálu?

Ceny aktiv na finančních trzích mají dlouhodobě tendenci se vracet k průměru, respektive k průměrné míře růstu, jinak chápáno trendu. A zatímco technologické akciové tituly v USA jsou již léta hvězdami burz, energetický sektor v čele s ropnými firmami zaostává. Změní se to?

Dlouhodobí investoři musejí dnes a denně mít na paměti témata a pojmy jako cykličnost ekonomiky, nové trendy, hodnotové a růstové tituly, inovace a tradice a mnoho dalších (to samozřejmě neznamená, že by měly dnes a denně na tato témata reagovat v rámci svých portfolií).

"Poměr cen akcií energetických a technologických společností v USA klesl na mimořádně nízkou úroveň. Index relativní síly tohoto poměru (RSI) spadl na 9 bodů, což je nejméně od roku 1990, kdy máme data. Samotný poměr se pak blíží minimu z období vrcholící technologické bubliny, na které dosedl 24. března 2000," upozorňuje Jonathan Krinsky, hlavní technický stratég Bay Crest Partners.

Za posledních dvacet let se svět změnil. Technologie jsou všudypřítomné a v energetickém sektoru získávají na oblibě obnovitelné zdroje. I tak ale zastánci toho, že byť se historie neopakuje, mnohdy se "rýmuje", mohou důvodně věřit v oživení cen akcií energetických firem v poměru k cenám akcií společností z odvětví technologií. Krinsky nehovoří o načasování obratu zmíněného trendu, jen nastiňuje možnost zajímavého obchodu, který by mohl být ziskový klidně i po několik let.

