Kryptomeny: Bitcoin sa približuje k psychologickej hranici 10 000 dolárov

BTC sa obchoduje blízko kľúčového psychologického odporu

Úspešné prekonanie bariéry nad hladinou 10 000 dolárov môže viesť k väčšej rally

Investori v oblasti kryptomien začali nový rok s pozitívnymi náladami. Väčšina digitálnych aktív zaznamenala v januári nárast. Cena Bitcoinov sa približuje k hranici 10 000 dolárov, čo možno považovať za psychologickú bariéru. Veľa bude záležať na tom, či sa cena dostane nad túto úroveň, alebo nie, pretože Bitcoiny často nastavujú smer pre altcoiny.

Bitcoin

Na grafe Bitcoinu v intervale D1 je možné vidieť, že cena sa po prekonaní klesajúcej trendovej línie dostala na hornú hranicu štruktúry Overbalance. Predajcovia môžu použiť túto úroveň na opätovné získanie kontroly nad trhom. Mali by sme však pamätať na to, že psychologická bariéra vo výške 10 000 dolárov leží o niečo vyššie. Ak by Bitcoin túto cenu dosiahol, medvede to môže povzbudiť. Na druhej strane, ak by cena túto prekážku prekonala, mohlo by to viesť k zrýchleniu pohybu smerom nahor.

Bitcoin interval D1. Zdroj: xStation5

Technická situácia na druhej najväčšej kryptomene vyzerá lepšie. Pohyb nahor na Ethereum sa po zlomení nad odporom na hladine 175 dolárov zrýchlil. Táto úroveň bola označená hornou hranicou štruktúry Overbalance a klesajúcou trendovou čiarou. V súčasnej dobe by hladina 271 dolárov mala pôsobiť ako najbližší kľúčový odpor, pretože tu možno nájsť 61,8% úroveň Fibo.

Interval D1 Ethereum. Zdroj: xStation5