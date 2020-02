Čína sníží na polovinu cla na US zboží za 75 mld. USD

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Čína včera oznámila, že na polovinu sníží cla, která uvalila v loňském roce na americké výrobky v hodnotě 75 mld USD . To by mělo začít platit od 14.2. Je otázka, co stojí v pozadí. Může to být odraz podepsané první fáze dohody. Stejně tak ale za tímto rozhodnutím může být snaha podpořit v současné chvíli ekonomiku, protože nový koronavirus bude mít v 1Q 2020 na čínskou ekonomiku pravděpodobně relativně silné dopady. Asi bych si vsadil spíše na druhou možnost.