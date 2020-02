Bitcoin téměř na 10 000 USD, kdy přijde FOMO?

Celá situace na bitcoinu před halvingem žene celý trh vzhůru. Halving je až v květnu, takže je tam plno prostoru k razantnímu pohybu vzhůru. Osobně mě překvapují altcoiny, které rostou s bitcoinem. Tato situace se nám líbí, ale upřímně nevěřím, že to moc dlouho vydrží, protože by se muselo do trhu pumpovat velké množství peněz. Cílová hranice bitcoinu je 10 400 USD, a pokud přijde FOMO tak 11 000 USD.

Ve své poslední analýze jsem predikoval Ethereum na 230 USD a pak přijde korekce zpět pod 200 USD. Já už aktuálně částečně ethereum prodávám. Ethereum je zatím kryptoměna, která mě provází od začátku kryptoměnovým světem. Někteří z vás si možná pamatují, jak jsem ETH nakupoval za 170 USD a ještě ho těžil a následně v bullrunu prodal za téměř 1 100 USD. Nyní cejtím stejnou situaci.

Altcoiny

Za poslední týden jsme poslali desítky signálů, který jsme ukončili ziskem a desítky ziskových predikcí. Důležité je, že samotné obchody, ať už na signálech, nebo v ASP skutečně obchodujeme, takže jsme v průběhu s vámi. Boti na bitmexu již jedou čtvrtý měsíc stabilně a generují 2-3 % měsíčně s pákou X1. Vypadá to, že se celkově na trzích blýská na lepší časy.

Rád bych vstoupil do signálů a měl také zisky.