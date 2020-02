Britové údajně už mají lék proti koronaviru

Na začátku týdne se objevily zprávy v tisku, že vědci z britské Imperial College London jsou zřejmě na dobré cestě k léku proti stávající nákaze koronavirem . Dnešní zprávy jdou ještě o kus dál a podle agentur již tito vědci účinnou látku našli a příští týden začnou s jejím testováním na zvířatech. Pokud bude ltka fungovat, mohl by se lék objevit už v průběhu léta.Za doposud nejrychleji vyvinuté očkování platí to proti viru Zika, který se objevil v roce 2016. Očkování proti němu bylo vyvinuto, otestováno a rozesláno do terénu během 7 měsíců.