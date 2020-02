ČEZ údajně zvažuje postavení továrny na lithiové baterie

Podle ministra Havlíčka ČEZ zvažuje v řádu několika let postavit v severních Čechách továrnu na lithiové baterie do aut v souvislosti s možnou těžbou lithia na Cínovci. (E15)

Na Cínovci v současné době probíhá výzkum společností Geomet, u níž má ČEZ právo na koupi většinového podílu a jež by měl potvrdit ekonomickou rentabilitu těžby. Průzkum by měl být dokončen do konce března. Detaily ohledně finanční stránky projektu nebyly zmíněny.

Jan Šafránek, analytik České spořitelny