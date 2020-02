Vědci z Imperial College London by mohli lék na koronavirus vyvinout během 14 dnů, Číňané našli 2 různé protilátky

Finanční trhy celosvětově dnes silněji rostou v reakci na zprávy Sky News, že vědci z Imperial College London učinili výrazný průlom v hledání protiléku vůči koronaviru , který by umožnil vyvinou patřičný lék během pouhých 14 dnů a ne během původně odhadovaných 2-3 let. Vědci by protilátku měli údajně ačít testovat na zvířatech už příští týden.Podle dalších zpráv čínští vědci našli dvě různé léčivé látky, které by měly potlačovat projevy koronaviru WHO v reakci na zprávy vydala prohlášení, které by mělo mírnit vyvolaný optimismus. Podle prohlášení zatím nejsou známy žádné efektivní léčiva proti současné nákaze.