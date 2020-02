Moneta zítra zveřejní výsledky za 4Q19 - čekáme růst zisku o 17% na 981 mil.USD

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Moneta zítra ráno zveřejní výsledky za 4Q 2019. Na úrovni čistého zisku očekáváme meziroční růst o 17 % na 981 mil. Kč , což je zásluha nižších provozních nákladů a nižších opravných položek. Za celý rok by pak čísla měla naplnit výhled managementu. Dynamika růstu úrokových výnosů by měla dále zpomalovat, což je důsledek rostoucí srovnávací základny a pokračujícího tlaku na čistou úrokovou marži. Výnosy z poplatků pak očekáváme meziročně vyšší o 3 %. Provozní náklady by měly ve 4Q opět vykázat sezónní nárůst oproti předchozímu kvartálu, nicméně meziročně očekáváme 8% pokles. Podíl nesplácených úvěrů ve 3Q po dlouhé době mírně vzrostl a další mírný růst je možný i tentokrát. Nicméně samotná úroveň nesplácených úvěrů okolo 1,9 % z hrubých úvěrů zůstává stále velmi nízká. Ve 4Q očekáváme rizikové náklady na úrovni 53 b.b., za celý rok by pak mohly dosáhnout 34 b.b., což je v rámci výhledu managementu (30 – 40 b.b.).Samotná čísla zřejmě nepřinesou výraznější překvapení vůči aktualizovanému výhledu managementu a potvrdí posilující pozici banky na českém bankovním trhu. Pozornost investorů se tak bude upínat především k výhledu hospodaření pro další roky, který by měl již zahrnovat akvizici aktiv od Wüstenrot.