Akcie Ryanair již téměř zdvojnásobily svou hodnotu, dopomohl další růst byznysu aerolinek

Největší evropský nízkonákladový letecký dopravce Ryanair pokračuje v růstu svého byznysu. Také uplynulý leden byl dalším měsícem v řadě, kdy došlo k meziročnímu nárůstu přepravených cestujících. Tentokrát o 5 % zásluhou také loni převzatých aerolinek Lauda. Každopádně zmiňovaná růstová šňůra trvá nepřetržitě již téměř 6 let, resp. od března 2014. Tehdy naposledy aerolinky v daném měsíci naopak vykázaly 4 % meziroční pokles přepravy.

Leden bývá pro aerolinky, a tedy i Ryanair, z hlediska přepravy tradičně jedním z nejslabších měsíců v roce. S Ryanair v lednu letělo celkem „jen“ 10,8 mil. osob. Vlastně tedy nejméně od loňského února (tehdy 9,6 mil. cestujících). Připomenout lze, že Ryanair dosáhl svého vůbec historického měsíčního maxima loni v srpnu, kdy jeho služeb využilo 14,9 mil. cestujících.

Zdroj: Ryanair

Bezvědomí cestujících

Ryanair nicméně nyní musí řešit incident z pátku 31. ledna večerního letu z Budapešti do Edinburghu. Dle jednoho z cestujících již zhruba hodinu po startu čtyři pasažéři ztratili vědomí. Sama firma hovoří o dvou cestujících, kteří museli být ošetření, resp. byl jim podán kyslík. Jeden ze samotných postižených 27letý Shaun Pinkerton řekl, že během letu na palubě zazněl poplach a vznikla panika. Spekuloval, že právě nebylo dost kyslíku. Ryanair nicméně v reakci zdůraznil, že s letadlem nebyl žádný problém. Probírá se především, proč let přes zdravotní problémy cestujících pokračoval až do cílové destinace.

Ze ztráty do zisku

Ryanair v úvodu týdne reportoval hospodářské výsledky za uplynulé účetní 3. čtvrtletí svého finančního roku 2020 (k 31.12.). Zatímco před rokem ve srovnatelném období vykázal ztrátu 66 mil. EUR, tentokrát hospodařil se ziskem 88 mil. EUR (přes 2,2 mld. Kč). Napomohl tomu nárůst cestujících, vyšší prodejní ceny letenek i vyšší obsazenost (96 %) a tedy v kontextu výrazný 21 % nárůst příjmů na 1,91 mld. EUR (48,1 mld. Kč). Dopomohly příjmy z doplňkových služeb (+28 %), když se zvýšil zájem o zpoplatněný přednostní nástup či výběr sedadel.

V rámci dalšího v pořadí již 11. schváleného odkupu vlastních akcií v objemu 700 mil. EUR, Ryanair touto formou vrátil akcionářům v uplynulém čtvrtletí 440 mil. EUR (přes 11 mld. Kč). Samotné dividendy se však akcionáři již delší dobu nedočkali.





Zdroj: Ryanair

Expanze bude pomalejší

Ryanair doplácí na přetrvávající problémy amerického výrobce Boeing, resp. jeho letadel 737 MAX. Další odklady jejich dodávek mají za následek přehodnocení výhledu expanze irských aerolinek. Ty nyní neočekávají dodání prvních strojů dříve než v září či říjnu. V té souvislosti bude opožděna dodávka simulátoru a tedy i výcvik pilotů. Ryanair nicméně věří, že se s letadly Boeing 737 MAX vydal správnou cestou, když jejich o 4 % více sedadel a 16 % úspora paliva má v budoucnu přispět k nové „základně“ nákladů a tedy byznysu následující dekádě.

Dosažení plánovaného navýšení roční přepravy cestujících na 200 mil. každopádně Ryanair odkládá nejméně o rok či dva, resp. na finanční rok 2025 či 2026. Díky zmiňované silné a úspěšné vánoční sezóně Ryanair každopádně zvýšil výhled ziskovosti v tomto fiskálním roce na 0,95-1,05 mld. EUR.

Vývoj počtu přepravených cestujících v jednotlivých kalendářních letech





Zdroj dat: Ryanair

Pro aerolinky je podstatným nákladem palivo. Pokud si Ryanair, v návaznosti třeba i na situaci ohledně koronaviru, udrží zájem cestujících a tedy v té souvislosti výši cen letenek, ziskovost může dále vylepšit. Alespoň tedy z hlediska výhledu ceny ropy. Ryanair uvedl, že zatímco pro zbytek letošního roku má zajištěno palivo z 90 % za cenu 71 USD za barel, pro následující účetní rok rovněž z 90 % již jen za 61 USD. Přinést by to mělo úsporu přesahující 100 mil. EUR.

Akcie Ryanair se v návaznosti na firemní zprávy v tomto týdnu posunuly zpět ke svým zhruba 1,5letým maximům. Od svých dlouhodobých minim z loňského srpna tak již téměř zdvojnásobily svoji hodnotu.

Vývoj akcií Ryanair za posledních 5 let