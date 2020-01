BREAKING: Akciové indexy reagují negativně na horší data HDP z Evropy

Americké indexy včera vzrostly díky dobrým výsledkům společností z technologického sektoru. Svůj vliv měl také určitý pokles napětí okolo koronaviru. Dobrá nálada se však nepřenesla do páteční evropské seance, k čemuž výrazně přispělo zveřejnění HDP z některých evropských zemí. Italské HDP za Q4 kleslo o 0,3 % a HDP Francie za stejné období ztratilo 0,1 %. Pouze Španělsko ukázalo pozitivní report, když jeho ekonomika expandovala o 0,5 % q/q. Obchodníci by neměli zapomenout, že hlavní italský index (ITA40) se v tomto týdnu dostal na nejvyšší úroveň za posledních více než 11 let.