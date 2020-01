Koronavirus má už 213 obětí, počet nakažených stoupl na 9 692. Metropole a celé provincie vyhlašují nucenou dovolenou

Chongqing, Anhui, Fujian, Guangdong, Jiangsu, Jiangxi, Yunnan, Suzhou, Inner Mongolia a Zhejiang.



USA registrují první případ přenosu koronaviru z člověka na člověka.

Prvního nakaženého potvrzuje Itálie.













Podle aktuálních agenturních zpráv se počet obětí koronaviru rozrostl již na 213 a počet oficiálně nakažených pak dosahuje 9 692 osob.Všechny lety do Číny zrušily nově aerolinky Air France, British Airways, Lufthansa , Air Seoul, Egyptair, Lion Air, Swiss Airlines, Austrian Airlines a Keny Airlines. Všechny lety suspendoval také Pakistan. American Airlines zastavila lety mezi Los Angeles a Pekingem či Šanghají. Delta Airlines a Cathay Pacific redukují počet letů směřujících do Číny zhruba na polovinu, Singapore Airlines zredukovaly přepravní kapacitu pro lety mezi hlavními čínskými metropolemi.Japonsko zvýšilo infekční varování pro Čínu na stupeň 2, což znamená, že by Japonci měli cestovat pouze v případě nutnosti. Jiné cesty do Číny vláda nedoporučuje.Cestovní varování zvýšily také USA a to na stupeň 4, jež doporučuje do Číny necestovat.Vláda čínských provincií Hubei a Shandong vyhlásila až do 13. respektive 10. února nucenou dovolenou pro všechny podniky v oblasti.Podobný krok s různou platností již vyhlásily samosprávy ve městech Šanghai, Peking, Hubei,