Rozloučí se šéf Bank of England snížením sazeb?

Mark Carney má před sebou poslední zasedání Bank of England a následnou tiskovou konferenci, kterou povede z postu guvernéra. Trh již nějakou dobu spekuluje, zda se Carney nerozloučí snížením sazeb. Toto rozhodnutí samozřejmě nezáleží pouze na jednom centrálním bankéři, ale na celé „devítce“ tvořící výbor pro měnovou politiku. Ten se podle nás nakonec většinově vysloví pro stabilitu sazeb. Hlasy pro jejich snížení se ale objeví, přičemž jich dost možná bude víc než na posledním zasedání.

Pro připomenutí, na prosincovém zasedání ponechala Bank of England sazby beze měny. Dva centrální bankéři však hlasovali pro jejich snížení. Tehdejší rozhodnutí bylo ve zkratce odůvodněno očekávanou obnovou růstu z aktuálních úrovní pod potenciálem. K tomu má přispět jednak odeznění nejistoty spojené s brexitem, uvolněná fiskální politika a nakonec mírná obnova globální ekonomiky. Domácí inflační tlaky pak dle centrální banky mají být podpořeny sílící poptávkou převyšující utlumený růst nabídky.

Taková argumentace nikterak výrazně nepodpořila tehdejší odhad trhu ohledně možného snížení sazeb. Pravděpodobnost tohoto kroku, a to na lednovém zasedání, se tak dle dat agentury Bloomberg nacházela – den po prosincovém zasedání, tj. 20. prosince – na zhruba 8 %. Na začátku ledna bylo to samé číslo ještě nižší. Pak se však do hry vložily komentáře centrálních bankéřů, od guvernéra Carneyho přes Tenreyrovou až po Vliegheho, které svým holubičím vyzněním (zejména u posledních dvou) trhy překvapily. Společným znakem byla obava z pomalého růstu a neutuchajících nejistot spojených s brexitem (zejména s tranzitním obdobím).

Právě tehdy se rozjela silná vlna spekulace o možném úrokovém cutu. Umocnila ji navíc data jako zrychlení propadu průmyslu, zpomalení inflace (celkové i jádrové) a nikterak uspokojivý maloobchod. Pravděpodobnost snížení sazeb v lednu se nakonec dostala až na 70 %. O opětovný pokles na současných 42,5 % se později postarala lepší data z trhu práce a nad očekávání lepší výsledky indexu PMI průmyslu a služeb (je však třeba vzít v potaz, že tyto měkké indikátory se mohou poměrně rychle změnit v závislosti na konkrétních událostech).

V tuto chvíli jsme v situaci, kdy proti sobě stojí skupina dat podporující stabilitu sazeb, od růst zaměstnanosti přes lepší podnikovou náladu navazující na pokles nejistoty ohledně brexitu. Proti tomu lze postavit například poslední čísla o inflaci (inflační očekávání měřená inflačním forward swapem či breakeven bondy jsou sice nad inflačním cílem, ale v posledních dnech mají jejich sazby tendenci klesat), případně i ne zcela uspokojivý maloobchod.

Zapomínat nelze ani na zahraniční proměnné. Dosažení obchodní dohody ve fázi jedna mezi USA a Čínou je sice pozitivní zpráva, nepovede však k radikální obnově dobré nálady a na to navazujícímu boomu podnikových investic. Stále platí, že nejistoty spojené s obchodními spory zůstávají zvýšené, v případě Británie navíc souvisí i s obchodním vyjednáváním s EU či USA. K tomu se navíc přidala nervozita kolem epidemie koronaviru, kterou lze z hlediska ekonomických dopadů v tuto chvíli jen těžko vyčíslit.

Z našeho pohledu dnes nakonec převáží opatrnost nahrávající režimu vyčkávání. Výsledek hlasování by sice mohl být poměrně těsný, ve výsledku podle nás ale "zvítězí" většina podporující stabilitu sazeb. Takové rozhodnutí by vzhledem k tomu, že trh již možnost nižších sazeb do kurzu libry částečně započítal, mohlo přinést mírné posílení kurzu. Křídla tomuto pohybu by však mohl přistřihnout doprovodný komentář zmiňující snížení sazeb na některém z dalších zasedání.

Pokud by byla zmíněna rizika výhledu směrem dolů spojená s možností „preventivního“ snížení sazeb, kurz libry by mohl nabrat směr pod hranici 1,3000 GBPUSD. Podle nás by tento pohyb měl být, především díky předchozím očekáváním, minimálně krátkodobě ohraničen supportem 1,2920 GBPUSD. Na větší posun, řekněme k dalšímu silnému supportu kolem 1,2736 GBPUSD, to nevidíme ani v případě, došlo-li by k jednomyslnému odhlasování snížení sazeb.

Co se týče dalšího vývoje, odrazíme se od toho, co zazní na dnešním zasedání. Lehce se přikláníme k tomu, že sentiment bude nakloněn – především vinou trvající spekulace o možném snížení úroků na dalších zasedáních – k lehce slabší libře. O to větší by bylo překvapení, jestliže by z britské ekonomiky přišla lepší data. V takovém případě vidíme otevřený prostor pro posun směrem k hodnotám kolem 1,3200 GBPUSD. V tom vůbec nejoptimističtějším scénáři, kdy bychom byli svědky obnovy investiční činnosti, posílení trhu práce, včetně mezd, a zmírnění zahraničních nejistot, sázíme na posun k loňským maximům na 1,3514 GBPUSD.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1012 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,03 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0956 do 1,1047 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,26 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,17 až 25,24 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,83 až 23,00 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.