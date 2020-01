Komentář Jana Čermáka: Fed vyčkává a ladí velikost své bilance

Tisková konference šéfa Fedu J. Powella po zasedání FOMC se tentokrát nesla v poněkud jiném duchu než obvykle. Tradiční salonní debata o bilanci makroekonomických rizik či připravované revizi měnové strategie Fedu byla totiž tentokrát vystřídána daleko techničtějším povídáním o tom, jak optimálně nastavit úroveň bankovních rezerv v systému. Něco, co nikdo přesně neví, ale co má velmi důležité implikace pro finanční trhy, neboť je velký rozdíl, jestli Fed (například nákupy aktiv) zajistí nadbytek, či naopak nedostatek bankovních rezerv.



Pokud jde přitom o samotný makroekonomický komentář k rozhodnutí FOMC, tak jeho miniaturní změny tentokrát skutečně není třeba vůbec komentovat. Nepočítáme-li technické detaily, tak významově se uvnitř komentáře změnily dvě slova a tyto úpravy skutečně nestojí za hlubší rozbor.





Pokud však jde o psaný text, tak to podstatné se tentokrát odehrálo až ve “vysvětlivkách” ke komentáři Fedu . Ty indikují, že americká centrální banka hodlá pokračovat v nákupech pokladničních poukázek, a to minimálně do druhého čtvrtletí, resp. v dodávání likvidity skrze masivní repo operace minimálně do dubna včetně. V důsledku toho by tudíž volné bankovní rezervy ve finančním systému USA neměly klesnout pod úroveň ze září 2019.Šéf Fedu Powell dokonce přesně specifikoval hladinu bankovních rezerv, pod kterou by neměly propadnout - měla by to být úroveň 1,5 bilionu dolarů (nyní je to 1,62 bilionu). To by podle mělo Fedu zajistit, aby jeho hlavní úroková sazba zůstala uvnitř cíleného intervalu 1,50-1,75%. No, uvidíme. Ladění optimální velikosti bilance se zatím Fedu příliš nedaří a centrální banka se pohybuje ode zdi ke zdi, když nejprve sáhne k přehnané expanzi (bilance) a následně k její prudké kontrakci.Poslední zasedání Fedu tedy nepřineslo měnovou akci, ale spíše signály trhu, že by centrální banka s “měkkou” verzí kvantitativního uvolňování za pár měsíců ráda skončila. Samozřejmě, že nutným předpokladem k tomuto "normalizačnímu" kroku je to (a to také J. Powell zmínil), že opatrné oživení viditelné v podnikatelských náladách bude globálně pokračovat a nebude torpédováno něčím takovým, jako je třeba koronavirus v Číně.