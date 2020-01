Akciové indexy se po rozhodnutí Fedu pohybují okolo denních maxim, čekáme na tiskovou konferenci guvernéra Powella

Americká centrální banka se rozhodla dle očekávání ponechat hlavní úrokovou sazbu beze změny. Nicméně úroková sazba na přebytečné rezervy (IOER) byla zvýšena o 5 bps na 1,6 %. Fed bude pokračovat v repo operacích alespoň do dubna. Vzestup IOER sazby by mohl být prvním krokem k exit strategii. Reakce trhu na rozhodnutí Fedu je zatím minimální. Index US 500 se pohybuje v blízkosti denních maxim a pár EURUSD bojuje v okolí úrovně 1,10. Obchodníci by však neměli zapomenout, že větší tržní reakci můžeme očekávat v průběhu tiskové konference guvernéra Powella, která začíná ve 20:30. Trh čeká na další informace o repo operacích a o tom, zda by mohla mít situace okolo čínského koronaviru vliv na měnovou politiku. Kromě Fedu také stále dnes čekáme na kvartální výsledky společností Facebook a Tesla.