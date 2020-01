Smutný rok pro Boeing: Poprvé za 22 let ve ztrátě a miliardové náklady na Maxy

Minimálně 18 miliard dolarů. Americký strojírenský gigant Boeing uzavřel účetní knihy za neutěšený loňský rok sdělením, že náklady na letouny 737 MAX, které po dvou tragických haváriích nesmějí do vzduchu, překročí právě tuto částku. Jde o celkové číslo, do kterého firma zahrnula i účet za obnovení výroby v tomto roce. Akcie rostou v předburzovní fázi obchodování o více než 3 % s tím, jak společnost podrobněji informovala o předpokládaných nákladech spojených s narušením výroby.

Společnost zaúčtovala odpis před zdaněním ve výši 2,6 miliardy USD, aby odškodnila aerolinky za narůstající ztráty spojené s globálním zákazem letů s těmito letadly. Ten by měl zůstat v platnosti do poloviny roku. Rovněž o 2,6 miliardy USD stouply náklady na ušlou výrobu, uvedl Boeing v dnes prezentaci. Jsou to další náklady k již zveřejněným 9 miliardám, které Boeing v souvislosti s kauzou 737 MAX zatím vyčíslil.

Společnost kromě toho loni zaúčtovala první celoroční ztrátu od roku 1997. Pokud jde o pohled do budoucna, nadále očekává „budoucí abnormální náklady“ zhruba ve výši 4 miliardy USD, jak bude znovu najíždět výroba Maxů.

Kvartální zpráva ale ukázala, že trable Boeingu se neomezily jenom na Maxy. Kvůli této kauze se propadly tržby i ziskovost. Jedním ze světlých míst naopak zůstala skutečnost, že ve volných finančních prostředcích firma propálila 2,67 miliardy USD, méně, než analytici čekali.

Tržby za 4Q klesly meziročně o 37 % na 17,91 miliardy USD. Čistá ztráta v loňském čtvrtém čtvrtletí dosáhla 1,010 miliardy USD oproti zisku 3,42 miliardy před rokem. Jádrová ztráta na akcii dosáhla 2,33 USD, před rokem firma naopak 5,48 USD na akcii vydělala. V záporu skončilo také provozní cash flow, a to na částce -2,22 mld. USD. V předloňském čtvrtém čtvrtletí firma generovala kladných 2,95 miliardy USD.

Do záporu se dostala také provozní marže, která skončila za reportované čtvrtletí na záporných 12,3 %. Před rokem byla v plusu 14,7 %.

„Připouštíme, že máme před sebou hodně práce,“ uvedl ve výsledkové zprávě CEO Boeingu David Calhoun. „Soustředíme se na to, abychom letouny 737 MAX bezpečně vrátili do služby a obnovili dlouholetou důvěru, kterou značka Boeing představuje u letecké veřejnosti,“ sdělil také.

