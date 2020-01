Na velikána luxusu LVMH udeřily protesty v Hongkongu a teď koronavirus

Na konci roku 2019 se růst tržeb LVMH zpomalil kvůli protestům v Hongkongu a nyní čelí výrobci luxusního zboží další hrozbě, a to rozšíření koronaviru z Číny.

Tržby na organické bázi vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí o 8 % ve srovnání s nárůstem o 11 % ve třetím čtvrtletí. Analytici přitom očekávali podle průzkumu Bloomberg nárůst o 8,7 %. Celkové tržby společnosti za celý rok také nedosáhly na odhady analytiků.

Výrobce luxusního zboží od parfému Givenchy až po šampaňské Veuve Clicquot poháněly v posledních třech letech tržby čínských zákazníků. Toto momentum odolávalo z velké části i slabšímu jüanu a zpomalení domácího růstu. Politické protesty v Hongkongu na několik měsíců odradily zákazníky od návštěvy luxusního obchodního centra. Podle LVMH odradily demonstrace proti Pekingu zejména bezcelního maloobchodníka DFS.

Obavy z dopadu epidemie koronaviru pocházejícího z čínského Wu-chanu ale způsobily za poslední týden výprodeje právě na luxusních akcií. Akcie LVMH ve středu klesly až o 0,8 %. Vypuknutí respiračního onemocnění se časově shoduje se svátkem lunárního Nového roku, který je obvykle vrcholem nakupování turistů. Hongkong navíc v úterý oznámil omezení cestování z pevninské Číny ve snaze zadržet virus, který by mohl působit jako další zábrana výdajům.

"Luxusu se daří díky cestujícím a díky několika málo světovým městům,“ napsal Luca Solca, analytik společnosti Bernstein, který odhaduje, že dvě třetiny spotřeby luxusu se odehrávají v 25 městech, mezi kterými vede Paříž, Hongkong a New York. "Vážné problémy v kterémkoli z těchto top měst luxusu budou sektor brzdit.“

Italská luxusní firma Salvatore Ferragamo také v úterý uvedla, že byla zasažena nepokoji v Hongkongu, kde maloobchodní prodeje klesly ve čtvrtém čtvrtletí o více než 50 % oproti předchozímu roku.

"Vidíme extrémně silnou a motivovanou reakci z Číny,“ řekl předseda LVMH Bernard Arnault na briefingu v úterý. "Tato reakce bude mít jasné důsledky v boji proti této epidemii.“ Informace, které dostal, naznačují, že vrchol by měl přijít v nadcházejících týdnech a krize by mohla být částečně vyřešena do konce března, řekl Arnault a varoval, že informace mohou být nepřesné.

"To je to, co tady slyšíme, nejsou pravděpodobně správné, ale jsou to informace, které máme k dispozici,“ řekl. "Pokud se to vyřeší během následujících dvou, dva a půl měsíců, pak to nebude tak špatné. Pokud by to mělo trvat dva roky, bylo by to úplně něco jiného.“

Akcie LVMH vzrostly za poslední dva roky o více než 60 %, čímž zvýšily tržní hodnotu společnosti nad 200 miliard eur a podpořily tak akvizice, včetně převzetí amerického klenotníka Tiffany & Co za 16,2 miliard dolarů, což se má dokončit v polovině roku.

Mírně zdrženlivý konec roku sebral lesk růstu Louis Vuittona a Christiana Diora, největších módních značek LVMH, které za celý rok posílily zisk módní divize o 24 %. Růstu vévodily plátěné tašky Christian Dior za 3 000 dolarů a tenisky za 1 100 USD. Díky rostoucí poptávce po Louis Vuitton se otevřely nové závody ve Francii a Texasu, kam byl pozván i prezident USA Donald Trump.

Zdroj: Bloomberg, LVMH, Patria.cz