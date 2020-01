Jak dnešní Fed (ne)ovlivní kurz dolaru

Zatím největší vlna tržní nervozity spojená s koronavirem, jak se zdá, odezněla. Byť bude epidemie stále téma číslo jedna, dnes se zaměříme na zasedání Federálního rezervního systému. Změnu úrokových sazeb nečekáme. Trhy budou sledovat zejména doprovodný komentář, s důrazem na rizika výhledu americké ekonomiky či na expandující bilanci Fedu.

Od komentáře guvernéra Fedu Powella směrem k vývoji americké ekonomiky neočekáváme výraznější odchýlení od toho, co zaznělo již v prosinci, kdy byla zveřejněna poslední prognóza. Znamená to, že nastavení měnové politiky je odpovídající, a sazby by tudíž měly zůstat stabilní po delší dobu (dle prognózy po celý letošní rok). K tomu, aby došlo na změny, by byla potřeba „materiální změna“ ekonomického vývoje, která se však při pohledu na největší hospodářství světa nekoná.

Americká ekonomika roste, byť pro letošek se dočkáme jejího zpomalení. Trh práce zůstává napjatý, přičemž míra nezaměstnanosti se nachází na svých více než padesátiletých minimech. Mzdy rostou, i když poslední čísla ukázala zpomalení. Nálada, zejména v případě podniků, by se rovněž měla mírně zlepšit, například díky uzavření americko-čínské dohody ve fázi jedna. Na druhou stranu, pravděpodobně nelze očekávat výraznější boom investic, které zpomalují již od druhého čtvrtletí minulého roku. K tomu by mimo jiné měly přispět i blížící se prezidentské volby omezující ochotu podnikatelů investovat z důvodu nejistoty ohledně možných změn v regulaci či zdanění.

Zaznít by tedy mělo, že americká ekonomika mírně expanduje, přičemž inflace se nachází pod úrovní inflačního cíle (zde je demotivujícím faktorem zmiňované zpomalení tempa růstu mezd). Jestliže se zaměříme na inflační očekávání, zlomová míra inflace v tenorech od jednoho roku až po deset nedosahuje nastavených dvou procent cíle. Jinak tomu je u 5Y5Y inflačního forward swapu, u kterého jsme sice v posledních týdnech pozorovali pokles, avšak stále se nacházíme lehce nad hranicí dvou procent.

I přesto, že aktuální prognóza Fedu naznačuje stabilitu sazeb během letošního roku, existuje podle nás riziko jednoho kola snížení o 25 bazických bodů. Argumenty pro něj je možné hledat ve zpomalujícím růstu či u slabších inflačních tlaků (pramenících například z trhu práce) ovlivňujících inflační očekávání. Vliv na to mohou mít potenciální rizika dopadající zejména na podnikatelský sektor. Do této oblasti může spadat další eskalace americko-čínských obchodních sporů, kterou ale nečekáme. Vedle toho se mohou objevit geopolitická rizika, vzpomeňme si na americko-íránský konflikt. Z těch nejaktuálnějších je pak možné zmínit ekonomické dopady epidemie koronaviru, kam lze minimálně zařadit narušení dodavatelských řetězců.

V tomto směru je dobré si připomenout, že loňské trojí snížení sazeb bylo, jakožto úprava uprostřed hospodářského cyklu, argumentováno zejména vnějšími faktory. Fed tak v podstatě reagoval na zahraniční dění, v čele se zpomalující globální ekonomikou. Nejistota je patrná i z výhledu trhu, který pro letošní rok započítává snížení amerických sazeb dokonce již o více než 30 bazických bodů.

Ale nepředbíhejme. Dnešní zasedání Fedu pravděpodobně nevyzní nikterak „radikálně“. I proto by mohla být reakce dolaru ve spojení s rozhodnutím a doprovodným komentářem spíše omezená.

Americká měna v posledních dnech zpevňuje především v souvislosti s nervozitou kolem epidemie koronaviru. Nelze vyloučit, že pokud bude tento směr pokračovat, eurodolar by se mohl posunout až k nejbližšímu support na úrovni 1,0967 EURUSD. Existuje ale i riziko jeho oslabení nad aktuální spot 1,1006 EURUSD. K tomu by mohl přispět nad očekávání holubičí komentář Fedu umocňující možnost snížení sazeb na příštích zasedáních.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1006 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,06 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0965 do 1,1050 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,22 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,18 až 25,26 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,82 až 23,01 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

