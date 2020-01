Od viru a raket přes brexit až po centrální banky

Vstup do posledního obchodního týdne aktuálního měsíce nevypadá nikterak zářně. Titulky médií plní zprávy o rostoucím počtu nakažených a mrtvých ve spojení s koronavirem, příliš optimismu nepřinesla ani zpráva o raketovém útoku na velvyslanectví USA v Bagdádu. Nadcházející brexit i zasedání dvou světových centrální bank tak na pozadí toho, s nadsázkou řečeno, vyznívají pomalu jako druhořadé události.

V Číně slaví nový lunární rok, přičemž tamní vláda rozhodla, že v rámci prevence šíření koronaviru prodlouží prázdniny až do 2. ledna. Počet nakažených dle čínských úřadů vzrostl již více než na 2700, mrtvých je 80. Vedle tržní nervozity se hovoří i o prvních dopadech na čínskou ekonomiku. Náměstek čínského ministra dopravy na svém nedělním vystoupení potvrdil propad v segmentu dopravy, výpadky jsou pak evidovány především ve zdravotnictví, a to především v nejvíce zasažené oblasti.

Tržní nervozita spojená s koronavirem se projevuje nejen na akciích, futeres evropských jsou dnes ráno rudé, ale i ve zvýšeném zájmu o dluhopisy či drahé kovy. Na forexovém trhu se do popředí dostává americký dolar a japonský jen. Rizika jejich dalšího posílení trvají, byť by podle nás měla mít spíše omezenější charakter – v prvním případě supportem 1,0967 EURUSD, ve druhém jsme dříve sázeli na hodnotu 109,37 USDJPY, avšak vývoj v závěru minulého týdne tuto hranici posunul k 108,06 USDJPY.

Volatilita devizových trhů každopádně zůstává na svých historických minimech pod úrovní 5 %. Zvýšit by ji nemělo středeční zasedání amerického Fedu, který by měl ponechat hlavní sazbu beze změny. Více otazníků se vznáší nad čtvrtečním setkání Bank of England. V jejím případě existuje dle dat agentury Bloomberg bezmála 55% pravděpodobnost snížení úrokové sazby. I když si stále nemyslíme, že by na tento krok muselo nutně dojít, pokud by tomu tak bylo, vzhledem k očekávání části trhu (ke kterému se váže nedávné oslabení GBPUSD) by případná reakce libry mohla mít omezenější charakter. To samé se týká i brexitu. Implikovaná volatilita v týdenní tenoru se nachází pod letošními maximy ze začátku roku, přičemž opční trhy pro tu samou dobu naznačují převažující call opce GBPUSD nad puty.

Koruna během minulého týdně mírně oslabovala. Korekce tohoto typu není vzhledem k předchozímu intenzivnímu zpevňování nic nečekaného. Přispěla rovněž i zvýšená nervozita globálních trhů, která rizikovějším měnám, jako je právě ta česká, nesvědčí. V tomto týdnu budeme sledovat, zda se nevyjádří někteří členové bankovní rady ČNB. Čas mají do začátku mediální karantény, tedy do čtvrtka 30. ledna.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1034 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,82 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0996 do 1,1074 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,17 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,11 až 25,19 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,71 až 22,88 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

